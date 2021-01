OnePlus 8T: la OxygenOS 11.0.6.9 corregge i problemi dell’aggiornamento precedente

A distanza di pochissimo dall'ultimo aggiornamento, OnePlus 8T riceve la nuova OxygenOS 11.0.6.9, release che non porta nulla di nuovo a parte una serie di correzioni per i problemi che sono emersi con la precedente versione. Ecco tutti i dettagli e le novità annunciate dal forum del brand cinese.

OnePlus 8T si aggiorna alla OxygenOS 11.0.6.9 | Changelog e Download

Proprio come la release precedente, anche a questo giro abbiamo una doppia versione dell'aggiornamento per OnePlus 8T: l'azienda ha rilasciato la OxygenOS 11.0.6.8 per il mercato indiano e quello USA, mentre per l'Europa è in arrivo la 11.0.6.9. Per quanto riguarda il changelog non cambia assolutamente nulla rispetto a quanto visto nel firmware rilasciato a fine dicembre (qui trovate i dettagli): anche le patch di sicurezza restano quelle di novembre 2020.

A quanto pare l'ultimo aggiornamento ha portato anche una serie di bug e per questo motivo OnePlus ha pubblicato tempestivamente una release correttiva. L'unica differenza nei changelog – infatti – riguarda un problema dedicato al lettore multimediale, ora risolto.

L'aggiornamento alla OxygenOS 11.0.6.8 e 11.0.6.9 (quello dedicato a noi in EU) per OnePlus 8T è in fase di rilascio tramite OTA. Se preferite procedere con il flash manuale, qui trovate i link al download della nuova versione (saranno aggiunti non appena disponibili).

