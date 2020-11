Oltre a quello che possiamo dire sulla Tech War a livello globale, lo scenario più interessante resta quello in Cina. I maggiori brand hanno base lì e ci sono fattori che generano argomenti di discussione molto interessanti. Come il caso Huawei/Honor, dove la prima ha ceduto la seconda, di cui ha parlato Ren Zhengfei, fondatore del colosso cinese.

Ren Zhengfei “spera” che Honor superi Huawei come competitor, ecco il messaggio di saluto

L'occasione per il volto Numero Uno del brand di salutare la sua ex società affiliata è stato proprio il party di addio, dove Ren Zhengfei, che ricordiamo ha fondato Huawei, ha dichiarato che spera che Honor possa diventare a breve il più forte competitor della sua compagnia.

Questo però, spiega Ren, può essere possibile solo se Huawei e Honor si renderanno davvero indipendenti (che abbia citato il nuovo organigramma?), ma anche se Honor si prefisserà l'obiettivo di arrivare ad essere un'entità forte e determinante per il mercato, credendo davvero nel suo ecosistema e nelle sue potenzialità.

Infine, in un saluto motivazionale, auspica che Honor possa superare addirittura Huawei, imponendosi come obiettivo la sua ex-società madre, addirittura “pronunciandolo” come motivo di sprono ad andare avanti. Sarà davvero così? I prossimi mesi ce lo diranno.

