ZTE Axon 20 5G Extreme Edition in arrivo: nuova edizione limitata

Questo mese si sta rivelando essere uno dei più entusiasmanti a livello di annunci. Nella giornata di ieri, infatti, abbiamo visto come OPPO si sia spinta ancora più in avanti, lanciando il suo primo concept phone con display estendibile, e non solo. Domani, però, potrebbero esserci novità anche per un altro marchio, ovvero ZTE. Questa mattina (18 novembre), infatti, l'azienda ha fatto sapere che domani sarà pronta a svelare “qualcosa di grosso”. Di che si tratta?

Aggiornamento 19/11: l'annuncio odierno ci presenta il nuovo ZTE Axon 20 5G Extreme Edition. Ve ne parliamo a fine articolo.

ZTE è pronta a lanciare un nuovo prodotto

Nel corso di quest'anno sono stati annunciati tanti nuovi prodotti in casa ZTE, molti dei quali smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Non sappiamo, quindi, che cosa possa essere lanciato domani, 19 novembre, con così tanta enfasi da essere annunciato su Weibo. Purtroppo il brand non ha voluto fornire dettagli in merito, neanche sui suoi canali ufficiali, quindi non resta che attendere ancora qualche ora per saperne di più.

LEGGI ANCHE:

OPPO AR Glasses 2021 ufficiali: sempre più potenti ma compatti

Non ci aspettiamo nuovi importanti device, almeno secondo quanto raccolto nel corso di queste settimane. Sono uscite, infatti, solo alcune informazioni riguardanti il nuovo ZTE Blade A51 che, però, crediamo non sia il tanto atteso dispositivo coinvolto in tale annuncio. E se non si tratti affatto di un nuovo prodotto? ZTE potrebbe avere rivelare, ad esempio, qualche piano per il futuro, soprattutto che ora negli Stati Uniti il quadro politico è totalmente cambiato.

Aggiornamento 19/11

ZTE Axon 20 5G Extreme Edition è la nuova versione del top di gamma presentata in data odierna. Il primo smartphone al mondo con selfie camera sotto allo schermo viene riproposto in una nuova mise. Nei primi teaser vediamo una rinnovata back cover, con tinta giallo arancio ed il logo “AXON” che attraversa la back cover in verticale.

Non è ancora stato rivelato tutto, ma la dicitura “Extreme Edition” lascia presagire una scheda tecnica più potente. Vedremo se lo Snapdragon 765G sarà sostituito da un chipset differente, come lo Snapdragon 865 o addirittura il prossimo Snapdragon 875.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu