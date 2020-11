ZTE Blade A7s 2020 ufficiale: 4.000 mAh, Android 10 e fotocamera da 16MP

ZTE nell'ultimo periodo ha lanciato un numero impressionante di prodotti, molti dei quali rappresentano solo degli aggiornamenti di modelli più datati. Tra questi, dunque, troviamo sicuramente ance ZTE Blade A7s 2020, un device low-cost che promette, su tutti, un'ottima autonomia. Non sono, però, troppe le differenze con il modello dell'anno passato, soprattutto per quanto riguarda il reparto fotografico, ma non solo.

Blade A7s 2020 propone un display da 6,49″

Non siamo in presenza di uno dei prodotti più maneggevoli sul mercato. Questo dispositivo, infatti, propone un display TFT da 6,49″ con risoluzione HD+ (720 x 1.560 pixel), che porta le dimensioni su 164,7 x 77,4 x 8,2 mm. Malgrado ciò, il peso si attesta solo su circa 179 grammi, che con una batteria da 4.000 mAh non sono poi neanche troppi.

Sotto la scocca batte un SoC Unisoc SC9863AV, dunque una soluzione octa-core con frequenza di clock pari a 1,6GHz. Questo, poi, è accompagnato da una RAM da 3GB e da una memoria interna da 64GB, che comunque può essere aumentata tramite microSD. A livello fotografico non ci sono troppe differenze rispetto allo scorso anno, con una tripla camera posteriore da 16MP, un obiettivo grandangolare da 8MP con FOV di 120° e sensore di profondità da 2MP. Non manca, poi, Android 10, così come il Wi-Fi a singola banda, il Bluetooth 4.2, l'ingresso USB-C, GPS, jack audio da 3,5mm e poco altro.

ZTE Blade A7s 2020 arriva nelle colorazioni Ocean Blue e Star Black, al momento in Germania, al prezzo di 149 euro.

