Il successo di un'azienda non è solo mosso da ciò che offre, ma anche da come lo offre e chi lo offre. Ed in effetti quest'idea è quella che contraddistingue Xiaomi e soprattutto il suo CEO e fondatore Lei Jun, che candidato come Persona dell'Anno in Cina dalla rivista GQ.

Xiaomi: Lei Jun tra le persone più influenti della Cina, secondo GQ

La candidatura della versione cinese di GQ a Persona dell'Anno 2020 arriva dopo un anno davvero importante per Xiaomi ed il suo CEO, Lei Jun. Infatti, quest'anno il brand ha compiuto 10 anni ed ha superato tutte le sfide poste dal mercato e che si è posta, riuscendo a diventare il terzo brand mondiale di smartphone.

Tutto questo, ovviamente non sarebbe stato possibile senza una guida lungimirante come quella che ha portato Lei Jun in questi anni e soprattutto quest'anno, in cui Xiaomi è cresciuto esponenzialmente anche in borsa.

Non sarà facile per il CEO di Xiaomi conquistare il premio che verrà assegnato il prossimo mese di dicembre 2020, ma è chiaro che ha buone possibilità di venire eletto, nonostante la concorrenza del noto regista Chen Kexin, il giocatore di e-sport Yu Wenbo ed il fondatore di Ctrip, grossa compagnia di viaggio cinese, Liang Jianzhang.

