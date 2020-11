Abbiamo sempre visto i contenitori di dati di grande capienza come qualcosa di aziendale, per non dire industriale o comunque lontano. Lenovo, sempre molto attento alle esigenze informatiche, però ha deciso di portarlo al servizio degli utenti comuni ed ha lanciato la linea di storage NAS Personal Cloud, il cui modello top può supportare fino a 80 TB.

Lenovo Personal Cloud A1, T1 ed X1: tutti i segreti dei nuovi storage NAS

Se guardiamo al design di questi storage NAS, ci rendiamo conto che i Lenovo Personal Cloud sono davvero bellissimi. Anche il modello base A1, che può contenere fino a 4 TB ha uno stile elegante. Ma già con il modello T1 si sale di livello, grazie ai contorni dorati ed una capacità di memoria integrabile fino a moduli da 4 TB.

Passando però alla vera sorpresa degli storage NAS di Lenovo, il Personal Cloud X1, ci rendiamo conto di trovarci davanti ad un accessorio dalle mille possibilità di contenimento dati, oltre che bellissimo nel suo design finemente definito ed il colore champagne. Anzitutto, i 5 alloggiamenti interni permettono di integrare dischi fino a 80 TB con capacità di disco singolo fino a 16 TB con supporto ai formati JBOD, RAID 1, RAID 5, RAID 10 e altri.

Sono però le funzioni a rendere Personal Cloud X1 un grande prodotto, come ad esempio il backup live, nel senso che non perde i dati raccolti se un disco inserito si guasta e viene sostituito automaticamente. Inoltre è dotato di un sistema di accelerazione che ne migliora le prestazioni tramite la cache SSD. Infine, essendo un prodotto comunque consumer, è in grado di fungere da archiviazione esterna utilissima per le formattazioni. Molto comodo il fatto che supporta la condivisione dati wireless tra più sistemi operativi come Android, iOS, Windows, MacOS e Android TV.

Lenovo Personal Cloud – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa questa meraviglia? Lenovo ha fissato il prezzo dello storage NAS Personal Cloud X1 a circa 321 €, cambio di 2499 yuan, mentre il medio gamma T1 ha due versioni da 218 € (1699 yuan) e 334 € (2599 yuan). Infine, il piccolo A1 ha un prezzo di 180 € circa (1399 yuan) per la versione 3 TB e 205 € per la versione 4 TB (1599 yuan).

