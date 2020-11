Quest'oggi comincia una settimana molto importante per tanti store ed aziende e tra queste non poteva mancare Yi Technology, brand noto per le sue telecamere di sicurezza affidabili ed economiche, ora ancora più vantaggiose grazie alle offerte della Black Friday Week!

Comincia la Black Friday Week di Yi: ecco tutte le offerte per le telecamere di sicurezza del brand

In occasione del Black Friday la maggior parte delle offerte proposte da Yi per le sue telecamere di sicurezza durerà fino a lunedì 30 novembre, ovvero il Cyber Monday, altra giornata celebre per gli sconti in salsa tech (e non solo). Tra le principali promo non mancano soluzioni sempreverdi come Yi Home Camera 3, oppure la videocamera da esterno con risoluzione Full HD e vari kit (per chi cerca soluzioni più complete. Di seguito trovate le offerte valide da oggi fino al 30 novembre.

Nel caso di Yi Home camera 1080p, il prezzo scenderà del 20% (quindi a 19.99€) a partire da giovedì 26 novembre.

Infine ci saranno due offerte valide solo per il 27 novembre, in entrambi i casi con il 20% di sconto: la videocamera senza fili KAMI Wire-Free a 71.99€ e il kit da 2 Yi Home Camera 1080p a 39.19€.

