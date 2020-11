Non c'è pace per il brand cinese che di recente è stato protagonista di tante novità: ultimamente abbiamo avuto un nuovo smartphone 5G sul sito del TENAA, per non parlare poi della prima area espositiva in Italia e del debutto in patria di Origin OS. Insomma, l'azienda è particolarmente occupata in questi giorni ed ora arrivano novità anche per l'inedita serie vivo V21.

vivo V21, V21 Pro e V21 SE: ecco quando arriveranno i modelli della nuova serie

La famiglia V20 – protagonista dell'immagine in alto – ha debuttato ufficialmente in Cina a settembre ed ha cominciato a fare capolino anche a livello internazionale partendo dall'India con la versione standard, mentre quella Pro arriverà nel paese dal 2 dicembre. Nel frattempo un insider dell'azienda cinese ha “confermato” che la serie vivo V21 è attualmente in fase di lavorazione.

Inoltre c'è di più: sembra che il lancio sia previsto nel corso del Q1 2021, precisamente entro 2/3 mesi. La finestra temporale fa riferimento al mese di febbraio. Al momento non vi è ancora la certezza, ma anche la prossima gamma dovrebbe avere tre modelli: vivo V21, V21 Pro ed una versione SE, similmente a quanto visto con gli ultimi dispositivi.

Comunque per ora le informazioni su questi smartphone sono ancora poche e l'unico dettaglio veramente rilevante è il fatto che l'azienda cinese ha già dato il via al lavori. Non appena ci saranno novità sulla famiglia V21 provvederemo ad aggiornare questo articolo con i dettagli.

Invitiamo tutti i fan e gli interessati, a prendere parte alla nostra nuovissima community su Telegram, dove troverete tanti appassionati di vivo!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu