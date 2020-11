Smartisan R2 batte Xiaomi Mi 10 e Huawei P40 Pro grazie al suo sistema di raffreddamento “a 5 dimensioni”

Alcune settimane fa il produttore cinese è tornato alla ribalta con un nuovo top di gamma, Smartisan R2, dispositivo che di certo non ha tradito le aspettative degli appassionati, insieme alla nuova versione della sua interfaccia proprietaria (giunta alla 8.0). Lo smartphone è stato accolto con calore, dimostrando ancora una volta quanto potenziale ci sia in questo brand. Ed ora il dispositivo continua a stupire con un piccolo confronto, che mette in relazione il sistema di raffreddamento a 5 dimensioni di Smartisan R2 con quello presente a bordo di alcuni rivali, tra cui Xiaomi Mi 10 e Huawei P40 Pro.

Smartisan R2: come funziona il sistema di raffreddamento a 5 dimensioni

Prima di procedere oltre è bene spiegare la novità del sistema di raffreddamento a 5 dimensioni di Smartisan R2. Questa tecnologia non introduce novità di grosso calibro, ma si limita ad essere una sorta di tutto in uno delle principali soluzioni. Insomma, all'interno del top di gamma sono presenti una sistema di raffreddamento al liquido VC (con Camera di Vapore), uno strato in grafite composita, una lamina in rame, una particolare pasta termica e un sistema standard: si tratta di un'unione dei principali metodi di raffreddamento, ovviamente con il tocco degli ingegneri di Smartisan affinché tutti i sistemi possano interfacciarsi tra loro in modo efficiente.

Ma quanto è efficace il sistema sviluppato da Smartisan per il suo R2? A quanto pare si tratta di un metodo vincente ed il confronto con alcuni smartphone premium permette di saggiare con mano le capacità del flagship. In alto trovate il grafico che mostra le varie temperature a confronto (durante le fasi di gaming estremo, 1 ora di gioco con Peace Elite), con R2 che ne esce vincitore con uno scarto di tutto rispetto. Le immagini in basso permettono di avere un'idea ancora più chiara.

Il nuovo smartphone di Smartisan si comporta decisamente meglio rispetto a rivali del calibro di Xiaomi Mi 10 Pro e Huawei P40 Pro, riuscendo a mantenere bassa la temperatura durante il gioco. Insomma, il sistema di raffreddamento a 5 dimensioni… funziona eccome!

