Presentato ieri in una conferenza dedicata a tutto l'ecosistema, lo Smartisan R2 è un flagship che in Cina, ma anche in Occidente nonostante non arrivi ufficialmente, non passa inosservato. Infatti, le sue qualità e specifiche hanno permesso un rapido sold out al primo giro di vendite.

Smartisan R2: tutto esaurito in meno di 24 ore, in tutte le configurazioni

Sarà stato il display curvo con frame squadrato, sarà la fotocamera principale da 108 MP, il refresh rate a 90 Hz, la possibilità di utilizzarlo con il monitor TNT Go come PC Desktop, ma lo Smartisan R2 ha convinto subito gli utenti su JD.com, che nel pomeriggio di oggi, 21 ottobre 2020 (in Cina) ha dichiarato il primo sold out in tutte le sue configurazioni.

Ricordiamo infatti che lo Smartisan R2 parte da 8 GB di RAM per arrivare a 16 GB, con uno storage fino a 512 GB, mosso da uno Snapdragon 865. Quello che fa piacere al produttore interno a ByteDance è il fatto che nonostante il prezzo premium, si parte da 4499 yuan (circa 570 €), gli utenti abbiano preferito la rivoluzione del marchio rispetto a brand più avviati. La prossima vendita in Cina ora è fissata tra una settimana, cioè il 27 ottobre 2020, dove potrebbe esserci un clamoroso secondo sold out.

