Shot on OnePlus: il nuovo contest fotografico è a tema “dorato”

Dopo il tema “Cozy Place” della scorsa edizione, il contest fotografico Shot on OnePlus si rinnova a tema “Golden“. Per questo mese di novembre viene nuovamente data la possibilità ai fotografi di tutto il mondo di mettere in mostra il proprio estro artistico. Questa volta il tema si concentra sulla tonalità cromatica dorata, tradizionalmente protagonista nei paesaggi al tramonto, ma che è possibile ritrovare anche in altri contesti.

Nuova edizione per il contest fotografico Shot on OnePlus: ecco il tema per le foto

Qualsiasi soggetto dalle tonalità giallo/arancio possono partecipare nel contest Shot on OnePlus, a patto che rispettino lo stile che potete vedere in queste foto di esempio. Foglie autunnali, orizzonti, albe e tramonti e così via.

Per questa nuova edizione di Shot on OnePlus si rinnovano anche i consigli per scattare al meglio. In primis l'utilizzo della modalità HDR: specialmente quando si scatta al tramonto, è quasi necessario ricorrere ad una doppia esposizione per far sì che la foto non sia sottoesposta o sovraesposta. Ma non esagerate: calibrate luci ed ombre al meglio, ogni tanto delle ombre particolarmente marcate possono essere diegetiche alla sensazione che si vuole restituire. Non dimenticatevi nemmeno della modalità Pro, con cui poter regolare a proprio piacimento l'esposizione dell'immagine che vogliamo immortalare. Inoltre, si può anche ricorrere alla post-produzione per calibrare successivamente tutti i vari parametri delle foto.

Le regole di Shot on OnePlus: durante il mese di novembre sarà scelto 1 vincitore alla settimana, per un totale di 4 utenti nel mese. Ognuno di essi riceverà in omaggio un paio di OnePlus Buds Z. È possibile postare 3 foto per ogni post, per un massimo di 4 post al mese, e devono essere realizzate nel mese di novembre o nell'ultima settimana di ottobre.

