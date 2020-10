Smartisan OS 8.0 ufficiale: tutte le novità della nuova interfaccia

Il produttore cinese celebre per i suoi dispositivi atipici e particolarmente apprezzati dagli utenti asiatici (e non) è tornato alla ribalta con il suo flagship del 2020 R2, uno smartphone completo, che non si fa mancare praticamente nulla. Anche a questo giro l'interfaccia proprietaria del brand si rinnova e a distanza di circa un anno dall'ultima versione ecco fare capolino Smartisan OS 8.0, con tante novità.

Smartisan OS 8.0: ecco che cosa cambia con la nuova interfaccia del brand cinese

I primo dettaglio che salta all'occhio dell'UI targata Smartisan è rappresentato dallo stile delle icone, dai colori rappresentati e dall'uso delle ombre; si tratta di un look vivo, che punta ad attirare l'occhio con un sapiente uso di luci ed ombre, in base anche all'illuminazione che colpisce il device. Anche il comparto delle animazioni risulta rinnovato, con effetti più fluidi.

Uno dei punti di forza di Smartisan OS è quello dell'attenzione al multitasking, proponendo un'interfaccia ricca di alternative (come visto anche nella nostra recensione del Nut Pro 2) e di funzionalità volte a migliorare l'esperienza utente. Smartisan OS 8.0 non fa eccezione: ora è possibile pinnare fino a 5 app contemporaneamente, è stato introdotta la possibilità di attivare i sottotitoli (in cinese) in tempo reale durante la riproduzione di video in altre lingue o durante le videochiamate (anche di gruppo) e tante altre piccole migliorie.

Come anticipato durante l'evento dedicato al flagship R2, il dispositivo presenta anche un pratico switch fisico posto di lato. Il pulsante può essere utilizzato per recuperare file tramite la funzione “Capsula del tempo”, ma Smartisan OS 8.0 consente di rimappare lo switch in modo da utilizzare le feature più consona in base all'evenienza.

L'esperienza orizzontale o il multi schermo sono stati migliorati (anche in termini di fluidità ed animazioni), specialmente durante le videocall o durante i giochi. Inoltre è possibile sfruttare la funzione di Screen Recorder avanzato per registrare porzioni di schermo ed editare in modo pratico e veloce.

Spazio anche alla privacy con la possibilità di impostare password per le app; inoltre sono presenti dei piccoli report pop-up che avvisano l'utente in tempo reale in merito alle autorizzazioni all'accesso ai dati sensibili utilizzate dalle app. A proposito della già citata “Capsula del tempo”, questa novità conserva file, foto e documenti per un tempo prestabilito, in modo da poterli richiamare in modo rapido (grazie allo switch, l'immagine in alto render l'idea meglio delle parole).

In termini di numeri, Smartisan OS 8.0 offre ben 180 aggiornamenti relativi alla user experience generale e 79 update delle singole funzionalità. Infine, conoscendo la casa cinese, aspettiamoci ulteriori novità nel corso delle prossime settimane.

