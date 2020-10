Una giornata molto particolare, quella di Smartisan. Il brand oggi parte di ByteDance ha presentato il suo nuovo smartphone premium, l'R2. Ma non è finita lì: infatti, il brand ha lanciato una serie di display smart abbinati a tastiera chiamati Smartisan TNT Go, che insieme proprio al flagship danno vita alla dock dotata del sistema operativo TNT OS 2.0.

Smartisan TNT Go: che cos'è TNT OS 2.0 e perché potrebbe essere il futuro della produttività

Prima di parlare dei display smart Smartisan TNT Go, bisogna fare un passo indietro e spiegare la filosofia su che cos'è il sistema operativo TNT OS 2.0. Nato nel 2018, quest'anno ha visto un miglioramento esponenziale dell'esperienza dello smartphone che diventa PC Desktop come accadde già con il primo TNT ed il precedessore dell'R2, R1 appunto. Il nuovo modello è sicuramente meno imponente rispetto alla working station uscita ormai due anni fa, ma non per questo meno prestante. Questo tipo di soluzione potrebbe seriamente rendere l'esperienza mobile qualcosa di più completo, rendendolo un sistema più rapido per avere accesso a tante funzionalità.

Infatti, Smartisan TNT Go si tratta di un modello più slim, che ricorda molto i Microsoft Surface con display e tastiera, di cui riportiamo le specifiche: risoluzione 2K da 12″ in formato 3:2, con una luminosità a 380 nit, touch screen a 10 punti ed una batteria da 10.160 mAh. Esiste in due versioni, una cablata che permette di collegare lo smartphone tramite USB Type-C ed una wireless. La tastiera ha invece un touchpad molto ampio in vetro, mentre lo stilo smart ha una sensibilità al tocco da 4096 punti, una punta da 1.5 mm, un'interfaccia Type-C ed una durata di più di 10 ore.

Guardando al prezzo, abbiamo per Smartisan TNT Go 1999 yuan (circa 253 €) per la versione cablata, mentre per la versione wireless con stilo arriviamo a 2999 yuan (379 €). Prezzi ovviamente non molto bassi, ma se messi in bundle con lo Smartisan R2 (a cui si aggiunge la docking station per lo smartphone) diventano più inquadrati e con un'offerta hardware e software davvero molto interessante.

