POCO F2 Pro, niente Android 11? Dichiarazioni confuse dall’azienda

Nel mentre ci chiediamo cosa aspettarci da POCO F2, si è creata una certa confusione in merito all'aggiornamento di Android 11 per POCO F2 Pro. Il primo rilascio Beta dell'ultima versione del robottino verde venne abbracciato da vari produttori. Xiaomi con i suoi Mi 10 e Mi 10 Pro, OnePlus con 8 e 8 Pro, OPPO con Find X2 e X2 Pro, Realme con X50 Pro e Vivo con NEX 3S e iQOO 3.

POCO F2 Pro e Android 11, il rilascio dell'aggiornamento si fa confusionario

Tecnicamente in questo gruppo figura anche POCO ed il suo F2 Pro, per il quale è stata rilasciata una prima ROM con Android 11 Beta in versione AOSP. Da allora, però, non si è più saputo nulla per il rilascio della ROM Stabile, mentre parallelamente alcuni Xiaomi si sono già aggiornati. Non soltanto Xiaomi Mi 10, ma anche lo stesso Redmi K30 Pro, ovvero il modello su cui è stato cucito il rebrand che è POCO F2 Pro.

Hey Asim

We've never advertised android 11, we mentioned we will have up to 3 years of MIUI system updates and system updates when it's available. — Angus Kai Ho Ng (@anguskhng) November 17, 2020

Da qui sono nate diverse lamentele da parte dei possessori di POCO F2 Pro, che dopo mesi stanno ancora aspettando notizie su Android 11. Ad una di queste ha risposto Angus Kai Ho Ng, portavoce di POCO Global, turbando non poco l'utenza. “Non abbiamo mai pubblicizzato Android 11, abbiamo menzionato fino a 3 anni di aggiornamenti di sistema MIUI e di sicurezza”.

Peccato che la pagina POCO Global abbia in più riprese accennato al rilascio di Android 11 su POCO F2 Pro. L'ultimo tweet risale allo scorso giugno e cita soltanto Android 11 Beta 1. Da allora non ci sono state più notizie, ma tutti davano per scontato che alla Beta sarebbe seguita una ROM Stabile. Così non è stato, almeno fino ad oggi, e non è chiaro se queste dichiarazioni nascano o meno da un qui pro quo del portavoce POCO. Ci auguriamo che sia effettivamente così, altrimenti sarebbe un terribile strafalcione per la reputazione mediatica della società.

