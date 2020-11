Dopo BPER Banca arriva una nuova applicazione finanziaria dedicata a tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services: si tratta di YouApp di Banco BPM, disponibile al download su AppGallery da oggi e che sancisce il rapporto tra il brand asiatico e i principali player del settore bancario, con l'obiettivo di rendere sempre più completa l'esperienza sui device HMS.

Huawei AppGallery dà il benvenuto a YouApp di Banco BPM | Download

Attraverso l'applicazione YouApp, i clienti di Banco BPM avranno il pieno controllo delle proprie finanze in qualsiasi momento e a portata di click. In particolar modo, potranno gestire le principali operazioni bancarie – come bonifici e le ricariche telefoniche – pagare i bollettini postali premarcati, i MAV e RAV semplicemente inquadrando il QR Code con la fotocamera dello smartphone. YouApp permette una personalizzazione completa in base alle proprie esigenze e da oggi, tutti coloro che dispongono di un device HMS potranno quindi usufruire dei vantaggi dell'app di Banco BPM, disponibile al download su Huawei AppGallery.

“Continua senza sosta l’impegno di Huawei nell'arricchire, giorno dopo giorno, il proprio ecosistema, con l'obiettivo di offrire un'esperienza utente il più completa possibile. Ecco quindi che l'arrivo di YouApp rappresenta un ulteriore traguardo, testimoniando la fiducia di sempre più partner del mondo finanziario e bancario che rendono le loro app disponibili su AppGallery” – commenta Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei CBG Italia.

Per scaricare YouApp sul vostro dispositivo Huawei non dovrete far altro che cliccare sul pulsante in basso e verrete reindirizzati direttamente su AppGallery.

YouApp di Banco BPM Android |AppGallery | Download

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu