BPER Banca arriva su Huawei AppGallery con l’app Smart Mobile Banking

Dopo l'arrivo dell'applicazione de iLMeteo.it, la compagnia cinese cambia completamente genere annunciando il debutto di Smart Mobile Banking su Huawei AppGallery: l'app del gruppo BPER Banca arriva a bordo dei dispositivi con Huawei Mobile Services e rappresenta l'ennesimo passo avanti della casa asiatica e l'impegno con i più importanti player del mondo bancario, al fine di rendere sempre più ricca e completa l'esperienza utente sui device HMS.

Grazie all'app Smart Mobile Banking, i clienti del Gruppo BPER Banca hanno accesso a una gestione sempre più comoda, intuitiva e soprattutto sicura delle proprie finanze. In pochi semplici click, gli utenti possono controllare i propri conti bancari e investimenti, fare bonifici, ricariche prepagate e telefoniche e anche pagare bollettini semplicemente fotografando il codice a barre o il QR code. Coloro che dispongono di un device con HMS potranno così usufruire degli innumerevoli benefici offerti dell'app Smart Mobile Banking, già disponibile al download su Huawei AppGallery.

“L'arrivo di app Smart Mobile Banking del Gruppo BPER Banca testimonia ancora una volta il costante lavoro di Huawei nell’ampliare l’offerta del proprio ecosistema. Siamo sicuri che questo nuovo arrivo costituisca un ulteriore plus per tutti i nostri clienti, da sempre attenti alla gestione delle proprie finanze in modo sicuro, veloce e facile, grazie al supporto della tecnologia” – Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei CBG Italia.

“Vogliamo essere più vicini ai nostri clienti – afferma Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca – che ogni giorno cambiano e con loro cambiano velocemente i bisogni e i desideri da soddisfare. Proprio dall'ascolto delle loro esigenze che abbiamo deciso di rendere disponibile la nostra app anche sull'AppGallery di Huawei. Credo infatti che soluzioni come questa possano dare un forte contributo a una gestione comoda, semplice e sicura delle proprie finanze, oltre a rafforzare un'abitudine diffusa ai pagamenti digitali”.

Per scaricare la nuova app di Smart Mobile Banking sul vostro dispositivo Huawei non dovrete far altro che cliccare sul pulsante in basso e verrete reindirizzati direttamente su AppGallery.

