Il futuro incerto per quanto riguarda la fornitura delle componenti hardware deve aver fatto scattare qualcosa di forte in Huawei, dato che per la serie flagship Mate non si è badato a potenza e funzionalità. Una di queste è sicuramente il supporto al 5G che i nuovi Huawei Mate 40 integrano, in grado effetturare una condivisione file di enormi dimensioni molto, molto velocemente.

Huawei: condivisione file fino a 400 GB con velocità fino a 305 Mbps grazie al 5G dei Mate 40

L'obiettivo dichiarato di Huawei per i Mate 40 è creare un prodotto che fosse velocissimo ed infatti già con la memoria RAM ha trovato un espediente niente male. Ma per la connessione si è affidata al chip 5G integrato nei Kirin 9000, che permetterà, per la prima volta su degli smartphone, di trasferire e condividere file con una velocità fino a ben 305 Mbps.

Ma non è tutto, perché una velocità così ampia, permetterà al 5G dei Huawei Mate 40 la condivisione dei file davvero grandi, fino a circa 400 GB, praticamente un intero hard disk di medie dimensioni. Questo grazie alla forte capacità end-to-end dei chip, terminali e reti 5G del brand, i file di grandi dimensioni possono essere raggiunti rapidamente senza veri punti interruzione, creando un'interconnessione come mai prima d'ora.

Ovviamente, bisognerebbe che anche le altre aziende si adeguino a questo tipo di condivisione file, al fine di non rendere troppo limitata questa soluzione di Huawei, ma il futuro è davvero dietro l'angolo.

