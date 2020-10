lg k92 5g specifiche prezzo uscita

Negli ultimi anni, LG ha iniziato differenziare il proprio catalogo in 3 macro fasce, prima addirittura 4, che comprendevano la serie V, la serie G, la serie Q ed infine la serie K. Con la rivoluzione portata dal Velvet e dal Wing, le carte in tavola sono cambiate ma le serie mid-range ed entry-level sono rimaste e l'ultima entra nella nuova era 5G con il nuovo LG K92, dal design molto particolare e dalle prime specifiche interessanti.

LG K92 5G: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Attualmente conosciamo bene il form factor di LG K92 5G grazie alle immagini fornite da Evan Blass dell'intero design dello smartphone. Abbiamo un frontale con display con selfie camera punch-hole, che sembra molto grande per gli standard, ma con un buon contorno di bordi molto ridotti. Guardando al retro, troviamo due blocchi distinti: uno inferiore portante il logo dell'operatore che lo brandizza e quello superiore contenente il modulo fotocamera quadruplo con sensore principale da 64 MP ed un quad flash LED.

Quanto ai tasti, per LG K92 abbiamo il rocket del volume ed un tasto funzione, personalizzabile anche per Google Assistant da un lato ed il tasto d'accensione/sensore d'impronte da un altro lato. Sotto spunta un sempre apprezzato jack audio da 3.5 mm.

LG K92 5G – Prezzo e disponibilità

Come per le specifiche, non abbiamo grosse indicazioni sul prezzo di LG K92, ma sappiamo che avrà una data di uscita non troppo lontana, per ora da parte dell'operatore americano Cricket Wireless, ma probabilmente anche in Europa.

