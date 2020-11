Xiaomi Mi 10/10 Pro si aggiornano ad Android 11 Stable Beta | Download

Anche Xiaomi entra nell'era di Android 11: il colosso cinese infatti ha annunciato ufficialmente che i flagship 2020 Mi 10 e Mi 10 Pro sono i primi smartphone del brand a ricevere la nuova release, in Stable Beta – cioè una versione di poco precedente alla Stabile definitiva – del sistema operativo di Google. Scopriamo insieme i dettagli.

Aggiornamento 23/11: è stata rilasciata la prima versione Stable Beta Global di Android 11. Trovate il link a fine articolo.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: tutte le novità di Android 11 con la MIUI 12 Stable Beta

Nel comunicato sul sito ufficiale, il brand non solo ha annunciato che Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono i primi due a ricevere la nuova release di Android, arrivato alla versione 11, ma anche le novità che saranno apportate al sistema basato sull'interfaccia MIUI 12.

Conversazioni

Android 11 porta agli utenti di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro la gestione delle proprie chat in un unico punto nell'area notifiche. Questa nuova funzione permette di rispondere quindi ai messaggi direttamente dalla sezione notifiche a tendina. In più, è possibile organizzare le proprie conversazioni in base alla priorità di quest'ultime. Inoltre, le conversazioni precedenti possono comparire nella schermata di blocco e bypassare il Non Disturbare.

Bubbles

Novità del nuovo sistema operativo sono anche le Bubbles, feature fluttuanti che si posizionano sopra altre app e che saranno disponibili in varie situazioni di multitasking. Esse possono essere espanse per rivelare le funzioni complete di un'applicazione e possono essere compresse quando non se ne necessita.

Controlli del dispositivo

Mi 10 e Mi 10 Pro con Android 11 diventano “portafoglio digitale” e “chiavi” offrendo un percorso che permette il controllo dei dispositivi smart con un solo tocco. Questo permetterà un passaggio più veloce ai prodotti intelligenti, oltre a poter sperimentare le funzioni wireless di Android Auto. Per utilizzare questi controlli del dispositivo, bisogna attivarli su “Impostazioni“, andare su “Display“, cliccare su “Centro di controllo e notifiche” e attivare “Usa nuovo centro di controllo“. Gli utenti possono quindi aggiungere app nella sezione “Smart Home” nel Centro di controllo e gestire i dispositivi direttamente.

Arriva la Global | Aggiornamento 23/11

È stata rilasciata la prima versione Global di Android 11 Stable Beta per Xiaomi Mi 10. A differenza delle precedenti release cinesi, questa comprende lingua italiana e servizi Google. Potete trovare il link al download per entrambi i dispositivi (anche se per il momento è disponibile solo per Mi 10).

Scarica Android 11 Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Xiaomi.eu – Android 11 per Xiaomi Mi 10

Dato che alcune delle ROM disponibili sono dedicate al mondo asiatico, il team Xiaomi.eu ha ben pensato di farne una versione dedicata all'utenza occidentale. Trovate tutto nell'articolo dedicato.

