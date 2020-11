Dopo un periodo di standby, POCO sta per tornare a far parlare di sé con il lancio di POCO M3. Anche perché, differentemente da quanto accaduto con M2 e M2 Pro, sembra proprio che il nuovo esponente della fascia media sia destinato ad una più ampia commercializzazione. Vediamo quali sono tutte le informazioni finora trapelate, fra immagini, prezzo e data d'uscita.

POCO M3 in arrivo: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Design e display

Ad oggi non ci sono ancora immagini attendibili in merito all'esistenza di POCO M3. Tuttavia, in rete si vocifera che possa essere l'ennesimo rebrand, in questo caso dell'inedito Redmi Note 9/9T/10 (o qualunque nome avrà/avranno), il ché creerebbe una certa confusione. A questo punto si pone il dilemma sulla componente estetica. Sempre in merito al nuovo Redmi Note, ci sono tre diversi look comparsi sul TENAA, uno dei quali potrebbe essere ripreso da POCO M3.

Hardware

Anche sulle specifiche tecniche di POCO M3 non ci sono molte informazioni più o meno sicure. C'è da dire, però, che nelle scorse ore è comparso su GeekBench un inedito smartphone siglato M2010J19CG. Non è dato sapere se si tratti effettivamente di POCO M3, ma se ne parla come di un possibile nuovo modello per il mercato Global, perciò può darsi che sia lui. Se così fosse, coinciderebbe con la stessa sigla di Redmi Note 10 4G. Sommando le informazioni in nostro possesso, ecco quale sarebbe la scheda tecnica:

Display forato LCD LTPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel);

Full HD+ (2340 x 1080 pixel); dimensioni di 162,29 x 77,24 x 9,6 mm per 196 g;

sensore ID laterale;

processore octa-core Snapdragon 662 ;

; GPU Qualcomm Adreno 610;

4/6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128/256 GB di storage espandibile con microSD fino a 512 GB;

di storage espandibile con fino a 512 GB; quad camera da 48 MP ;

; selfie camera da 8 MP ;

; supporto dual SIM 4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, sensore IR, USB Type-C, mini-jack e Radio FM;

batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 22,5W ;

con ricarica rapida da ; sistema operativo Android 10 con MIUI 12.

Prezzo e data d'uscita

Sappiamo per certo che POCO M3 sarà presentato con un evento in diretta il prossimo 24 novembre alle ore 13:00 per l'Italia. Non è dato sapere quale sarà il suo prezzo di riferimento, anche perché è possibile che verrà venduto anche in Europa. Pertanto aspettiamo qualche informazione in più prima di trarre delle ipotesi.

