Xiaomi Mi Box 4S Pro ufficiale con supporto agli 8K e già in offerta lampo

Ad ottobre la compagnia di Lei Jun ha presentato la nuova versione della sua TV Box Android, introducendo pochi cambiamenti (anche se significativi, qui trovate tutti i dettagli). Comunque, per gli utenti che puntano al top sarà necessario virare verso la nuova Xiaomi Mi Box 4S Pro, la prima del brand cinese con il supporto agli 8K: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo, insieme alle differenze rispetto alla versione standard.

Aggiornamento 18/11: la nuova TV Box di Xiaomi è disponibile all'acquisto su Banggood. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Mi Box 4S Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova TV Box Android

Design e caratteristiche

Partiamo subito col dire che all'esterno, la nuova Xiaomi Mi Box 4S Pro non presenta differenze rispetto alla sua controparte “minore”. Esteticamente siamo di fronte dalla stessa scocca in ABS, con una colorazione bianca super minimale e dimensioni contenute (95 x 95 x 16 mm per un peso di 145 grammi); la parte superiore presenta il solito logo Mi. Le vere novità sono all'interno, mentre per quanto riguarda il telecomando abbiamo ancora una volta una soluzione dotata di un pulsante per i comandi vocali.

Hardware e software

Come abbiamo anticipato poco sopra, le cose cambiano all'interno della TV Box Android. La nuova Mi Box 4S Pro introduce il supporto alla decodifica video in 8K, introduce un'interfaccia HDMI 2.1 e porta con sé 16 GB di storage (ma sempre con 2 GB di RAM). Lato software abbiamo il sistema operativo MIUI For TV.

Xiaomi Mi Box 4S Pro ufficiale è in offerta lampo: prezzo e disponibilità

Il prezzo della nuova Xiaomi Mi Box 4S Pro è di circa 50€ al cambio attuale, ossia 399 yuan. Si tratta però del prezzo in patria, mentre per noi occidentali il dispositivo è acquistabile in offerta lampo a 67€ sullo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto e se non visualizzate correttamente il box qui sotto, sarà necessario disattivare AdBlock. Infine, prima di lasciarvi, vi segnaliamo le iniziative per il Black Friday dello store cinese.

N.B. come segnalato anche dalla scheda prodotto, la TV Box è in cinese ma con la guida presente nella stessa pagina di Banggood è possibile visualizzare impostazioni e menù in inglese (ma comunque l'UI resterà nella lingua originale).

