Nell'ultimo periodo la casa cinese si è data un gran daffare per ampliare e migliorare il suo ecosistema, arrivando perfino a debuttare nel settore degli smartwatch con un indossabile premium di tutto rispetto (con WearOS, qui trovate la nostra recensione). Inoltre, mentre è già nell'aria il possibile Reno 5, cominciano a diventare sempre più insistenti i riferimenti ad un dispositivo con selfie camera sotto il display (con un nuovo prototipo). Insomma, il futuro di OPPO appare quanto mai roseo e ricco di soprese, eppure sembra che le novità arriverebbero ad estendersi fino al settore dei tablet e quello dei notebook.

OPPO lancerà un tablet ed un notebook: ecco che cosa ci aspetta dal futuro del brand

Le indiscrezioni al riguardo arrivano dal solito DigitalChatStation, uno dei leaker più attivi ed affidabili quando si parla di tecnologia cinese. L'insider si è limitato ad affermare che il 2021 porterà con sé sia un tablet a marchio OPPO che un notebook, ma purtroppo non ha snocciolato dettagli. Anche le tempistiche restano avvolte nel mistero e non è chiaro se si tratti di novità in arrivo a stretto giro oppure se ci sarà da attendere a lungo.

Fatto sta che vedere un nuovo player nel campo dei tablet potrebbe essere molto interessante. Di recente, un settore giù di tono e dominato prevalentemente dall'iPad di Cupertino, ha trovato nuova linfa con dispositivi premium targati Samsung e Huawei (MatePad Pro è una vera e propria belva). Nel frattempo giungono voci anche un possibile Mi Pad 5, al momento senza una conferma ufficiale.

Lato notebook, anche in questo caso sarebbe interessante conoscere la declinazione di OPPO: si tratterà di un modello top oppure di una linea che andrà incontro a varie tipologie di utenti (e di portafogli)? Anche in questo caso si brancola nel buio e restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni.

