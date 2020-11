Entrati nel mese di novembre, i “botti” di fine anno per quanto riguarda i telefoni sono ormai già stati sparati. In rete però, la trama di indiscrezioni sui nuovi modelli per l'anno che succederà viaggiano in modo inversamente proporzionale. Infatti, pare che OPPO abbia in serbo uno smartphone, con specifiche in apparenza medio-top gamma, che potrebbe arrivare nel prossimo futuro, ma se fosse Reno 5?

OPPO: display OLED, ricarica a 65 W e 64 MP tra le specifiche dello smartphone con codice PEGT00

Design e specifiche

Se andiamo a fare una ricerca sul TENAA, troviamo due modelli di smartphone OPPO con nome in codice PEGM00/PEGT00, ma non ci sono notizie in merito alle specifiche, che però ci porta il sempre attento leaker Digital Chat Station. Partendo dal display, abbiamo un pannello da 6.43″ OLED con punch-hole Full HD+ a 60 Hz e 180 Hz di campionamento del tocco. Passando al chipset invece, abbiamo un Octa-core da 2.4 GHz non ancora specificato, mentre per la memoria non si hanno ancora informazioni.

Proseguendo, il modulo fotocamera posteriore di questo nuovo smartphone OPPO è a 4 sensori da 64 + 8 + 2 + 2 MP, mentre la selfie camera sarà un bel modulo da 32 MP. Passando alla batteria, abbiamo un modulo doppio da 4300 mAh con ricarica ultra-rapida a 65 W. Infine, le misure presenti sono le dimensioni di 159.1 x 73.4 x 7.9 mm ed un peso di 172 grammi. Il sistema operativo sarà la ColorOS 11 con Android 11 pre-installato.

Ad ora non sappiamo molto altro di questo smartphone, ma possiamo già farci un'idea di quella che sarà la collocazione di prezzo e prestazioni, quindi possiamo immaginare un OPPO della famiglia Reno, forse proprio la versione 5, ma dovremo attendere le prossime settimane per saperlo.

