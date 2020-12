Non sempre i prodotti che cerchiamo necessitano di essere nuovi di zecca, ma anche un'offerta sul “Come Nuovo” e in “Ottime Condizioni” può rivelarsi un affare. E quale miglior posto se non il Warehouse di Amazon, con offerte e sconti i prodotti già a prezzo inferiore di un ulteriore 20% al check out fino al 15 dicembre 2020. Ecco una selezione di prodotti di ottimo livello.

PREMESSA: Proprio per la natura del Warehouse di Amazon, al 99% si tratta di prodotti in “singolo pezzo”, quindi limitatissimo, che al momento della stesura dell'articolo potrebbero anche essere già terminati. In ogni caso, in basso troverete la sezione apposita per non lasciarvi sfuggire le offerte sopracitate.

Amazon sconto Warehouse Natale: ecco le migliori offerte al 20%

Dreame F9 Mistral

Partiamo con la super offerta del Warehouse Amazon di Natale per il robot aspirapolvere Dreame F9 Mistral, della catena ecologia di Xiaomi, che in condizioni “Come Nuovo” va in sconto a 183 €. Davvero un bel colpo se si riesce a prendere.

Redmi Note 8 64 GB

Se cercate uno smartphone concreto ma senza spendere troppo, troviamo in “Ottime Condizioni” il Redmi Note 8 64 GB, che va in sconto Warehouse al prezzo di 118 €.

Xiaomi Mi Set caricabatterie – sconto Amazon Warehouse

Ottima offerta anche per il Set Caricabatterie Wireless di Xiaomi che va in sconto, in “Ottime Condizioni” al prezzo di 27.05 €, davvero un ottimo accessorio, considerando la carica da 20 W.

Huawei Watch GT 2 42 mm

Passiamo ora allo sconto per un prodotto in condizioni “Come Nuovo“, lo smartwatch Huawei Watch GT 2 da 42 mm, che abbiamo recensito, che con il Warehouse Amazon scende intorno ai 100 €.

OPPO Find X2 Neo

Chiudiamo con il bouquet di prodotti in offerta sul Warehouse con l'OPPO Find X2 Neo, il super medio gamma 5G del brand, in sconto in “Ottime Condizioni” a circa 391 €.

Amazon sconto Warehouse Natale 2020 – Pagina brand e generica

Nel caso cerchiate altri prodotti interessanti di uno specifico brand cinese, vi lasciamo la pagina dedicata di XIAOMI, REALME e HUAWEI. Per tante altre offerte vi lasciamo la PAGINA DEDICATA all'iniziativa, ma anche il nostro Canale Telegram per non perdervi neanche un'offerta che trovate in basso.



