Quando si parla di Dreame – azienda ormai consolidata nel settore della pulizia intelligente e partner di Xiaomi – è sempre chiaro che abbiamo a che fare con dispositivi accessibili e potenti. La Dreame V11 non fa eccezione: l'aspirapolvere elettrico senza fili performante e dal look raffinato torna in sconto grazie ad un'offerta lampo in combo con Coupon.

Dreame V11 è in offerta su HonorBuy, con spedizione gratis dall'Italia

Come abbiamo avuto modo di vedere in molteplici occasioni, l'aspirapolvere elettrico Dreame V11 arriva con un design ispirato al modello Dyson V11 ma ovviamente viene proposto ad un prezzo più accessibile seppur mantenendo caratteristiche di tutto rispetto ed uno stile elegante. Il dispositivo monta un motore brushless ad alta velocità Dreame SPACE 4.0 da 450W e 125.000 giri al minuto. L'aspirapolvere ciclonico offre un sistema di filtraggio in 5 fasi ed arriva fino a 90 minuti di autonomia, grazie alla batteria da 3.000 mAh presente a bordo.

Se siete curiosi di saperne di più sulla Dreame V11 qui trovate la nostra recensione dell'aspirapolvere elettrico: l'accessorio viene proposto in offerta lampo sullo store HonorBuy al prezzo di 264€ (qui trovate la pagina dedicata) ma è possibile risparmiare altri 5€ utilizzando il codice sconto esclusivo GIZCHINA5. Inoltre vi ricordiamo che lo store offre la spedizione gratuita per ordini superiori ai 50€ (ed è questo il caso, ovviamente) insieme a 24 mesi di garanzia e assistenza dall'Italia. Infine anche la spedizione arriva da magazzino italiano, per la massima comodità.

