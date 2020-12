Negli ultimi anni, per i regali natalizi abbiamo avuto sicuramente una costante: i prodotti tecnologici. E quale miglior modo per ovviare a questo se non con le offerte Huawei con tanti sconti fino al 50% per la promo dedicata al Natale fino al 31 dicembre 2020? Di seguito le occasioni più interessanti.

Huawei Natale 2020: ecco le offerte più interessanti della promo

Huawei Mate 40 Pro / P30 Pro

Partiamo a bomba con il top gamma di Huawei, il Mate 40 Pro, che nella nostra recensione si è distinto per fotocamera e potenza, che per la promo di Natale va in offerta con le FreeBuds Pro (in colorazione White) e la cover Pro Silicon al prezzo di 1249 €. Se invece volete l'ormai classico della serie P, fino al 24 dicembre è in sconto del 40% il Huawei P30 Pro, che scende all'ottimo prezzo di 499 €.

MateBook X Pro 2020 / MatePad Pro

Passiamo poi ai prodotti per la produttività come il notebook premium Huawei MateBook X Pro 2020 che va al prezzo di 1299 € al posto dei 1699 € di listino nella configurazione i5 16/512 GB. Se invece volete qualcosa di ancora più portatile, va in offerta il tablet Huawei MatePad Pro, nella configurazione 6/128 GB Wi-Fi con M-Pencil e tastiera incluse, al prezzo di 399 €.

FreeBuds Pro / Studio

Uno dei settori più interessanti di Huawei è sicuramente quello audio, con gli auricolari TWS FreeBuds Pro, che in sconto a 129 € fino al 24 dicembre diventano davvero interessantissime. Se poi volete salire di livello ed avere un'esperienza più immersiva, le cuffie Over-Ear Huawei FreeBuds Studio vanno in offerta al prezzo di 249 € sempre fino al 24 dicembre 2020.

Huawei Watch Fit

Chiudiamo la carrellata di prodotti in offerta per la promo di Natale Huawei con il wearable Watch Fit, tra i prodotti più interessanti nel settore smartwatch, che va in sconto, nella colorazione Graphite Black al prezzo di 89 €. Nel caso vogliate le colorazioni Sakura Pink e Mint Green, le trovate al prezzo di 99 € con cover glitter e charm incluse.

Huawei AppGallery Lucky Draw

Se non dovessero bastarvi i prodotti in sconto con le offerte di Natale, Huawei ha deciso di premiare i più fortunati nell'iniziativa Lucky Draw con AppGallery, dove gli utenti dello store del brand dovranno scaricare una o più app selezionate di un settore a scelta, che permettono di ottenere vari vantaggi, come vincere una bellissima FIAT 500, oltre a vari prodotti dell'ecosistema Huawei.

Ad esempio, scaricando l'app Huawei Store è possibile ottenere un 5% di sconto, oppure su Piazza Italia addirittura il 20% su vari articoli. Per il Food & Drink invece con l'app Tannico è possibile ottenere un 5% di sconto su vari vini, birre o champagne, mentre con Old Wild West è possibile ricevere uno sconto di 5 € su un ordine Online o Delivery.

Se guardiamo alla Mobilità, abbiamo 30 minuti di utilizzo gratuito dei monopattini elettrici con l'app Zig Zag, 6 mesi di abbonamento gratuito a TomTom Go Navigation e Chicco sconta di 10 € il dispositivo Anti-Abbandono per bambini, oltre al 15% sul seggiolino con dispositivo integrato. Infine, se volete godervi le Serie TV, con l'app Infinity potrete avere ben 2 mesi di visione gratis.

Per tutte le altre offerte, vi lasciamo al link dedicato alla promo Huawei XMas.

Pier Giorgio Furcas sul Natale Huawei

A spiegare l'iniziativa di Huawei per Natale, è intervenuto il Deputy Manager del brand in Italia, Pier Giorgio Furcas: “Questo sarà un Natale sicuramente diverso dal solito, con molti di noi che potenzialmente lo trascorreranno separati dai propri cari. In Huawei, il nostro obiettivo è di consentire a quante più persone possibile di rimanere in contatto con l'aiuto della tecnologia durante le feste. Attraverso le promozioni di Natale sui prodotti Huawei e su AppGallery vogliamo fare un regalo ai nostri clienti, per aiutarli a rimanere in contatto con i propri cari e le cose che contano di più per loro durante il periodo di festività natalizie”.

