OPPO ha pensato la sua linea Reno, di cui abbiamo recensito la versione 4 Pro 5G, per farla star bene con tutto, dai colori Pantone, alle versioni artistiche ma anche alle star del calcio. Infatti, grazie alla partnership con il bomber del Liverpool Mo Salah, ha lanciato una versione speciale di OPPO Reno 4 in Egitto.

OPPO Reno 4 Mo Salah Edition: ecco la versione del mid-range pensata per l'Egitto

Partendo dal design, sebbene la struttura dello smartphone sia sostanzialmente la stessa, i colori dell'OPPO Reno 4 Mo Salah Edition sono sicuramente inediti, riprendendo quelli nazionali dell'Egitto: il nero (diciamo più un grigio scuro) ed il rosso. Anche il bumber fotocamera è rosso, mentre la stilizzazione del campione del Liverpool va sullo sfondo grigio scuro, con anche la sua firma stilizzata sia in bianco in mezzo e sia sotto riprendendo i numeri che usa sia in Nazionale che nel club.

Quanto alle specifiche, Reno 4 Mo Salah Edition resta sostanzialmente un Reno 4 standard, con il display da 6.4″ OLED, chipset Snapdragon 720G, 8/128 GB di memoria e la ricarica rapida VOOC 4.0 da 30 W. Per il software è ancora presente la ColorOS 7.2 con wallpaper del giocatore egiziano e icone delle applicazioni in rosso, con tanto di volto di Salah per l'applicazione Contatti.

Quanto alla disponibilità, ovviamente questo OPPO Reno 4 dedicato a Salah è un'esclusiva per l'Egitto, infatti è possibile acquistarlo sullo store online egiziano del brand ad un prezzo di 6.590 lire egiziane, equivalente di 356 €.

