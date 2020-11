OPPO non si arrende: nuovo prototipo con selfie camera sotto al display

ZTE ha conquistato il primato di aver portato selfie camera sotto al display sul mercato, ma è stata OPPO la prima ad averla mostrata al pubblico. Per questo l'hype è molto, specialmente se si pensa che una funzionalità del genere potrebbe debuttare a bordo di un plausibile OPPO Find X3. Il primo contatto con il suo prototipo avvenne a metà 2019, quando il produttore pubblicò a sorpresa un teaser video ritraente uno smartphone dotato di selfie camera nascosta sotto allo schermo.

La selfie camera nel display è il futuro del full screen, grazie ad OPPO

Al teaser di OPPO seguì poco dopo quello di Xiaomi, segno di come la concorrenza aiuterà la spinta nell'evoluzione tecnologica. Tuttavia, nei mesi successivi fu OPPO a mostrarsi più concreta, producendo un vero e proprio prototipo mostrato ai partecipanti del MWC 2019 di Shanghai. Prototipo che venne riproposto alla conferenza INNO Day di fine 2019, pur evidenziano una qualità non ottimale dei selfie ottenuti.

Ciò non significa, però, che OPPO abbia smesso di lavorarci, anzi. Non ne ha più parlato nel 2020, complice anche la pandemia globale, ma i lavori stanno proseguendo, in vista di una possibile concretizzazione nel 2021. Non a caso, si vocifera del possibile lancio di OPPO Find X3 al MWC 2021, ma i piani potrebbero essere cambiati proprio a causa del Covid-19. Fatto sta che in rete è comparsa una nuova foto dal vivo del prototipo di casa OPPO. Non è chiaro da dove provenga, ma non è ciò che ci importa: il punto è che è soltanto questione di mesi prima che inizino ad arrivare i primi smartphone “mainstream” con selfie camera sotto al display.

A parte ZTE, ne sono già stati presentati alcuni, come nel caso di Rakuten BIG e Vsmart Aris Pro. Ma si tratta di brand sconosciuti ai più e che si sono potuti permettere di osare proprio in virtù della loro scarsa diffusione. Se ne riparlerà veramente quando saranno i principali produttori a cimentarsi in questo step tecnologico. Xiaomi ci sta lavorando (come dimostra il prototipo di Mi 10 Ultra), ma anche Realme, Huawei, Honor, TCL e pure Apple.

