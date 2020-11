OPPO Super VOOC Mini: in arrivo il caricatore da 50W tascabile

Mesi fa venne annunciato il caricatore OPPO Super VOOC Mini da 50W, in occasione della presentazione della tecnologia Super Flash Charge a 125W. La novità non era rappresentata dalla potenza erogata, dato che i 50W sono quasi “obsoleti” visto quanto corre la tecnologia. La vera innovazione consiste nelle dimensioni estremamente compatte, risultando così molto facile da trasportare, persino in tasca.

Il caricatore tascabile da 50W OPPO Super VOOC Mini è pronto alla vendita

Sul palco dell'OPPO INNO Day 2020 si è nuovamente parlato del caricatore Super VOOC Mini, annunciando ufficialmente la messa in vendita. Rispetto agli altri caricatori con output a 50W o simili, il suo pregio è la compattezza, potendo vantare dimensioni di 8,2 x 3,9 x 1 cm ed un peso di soli 60 g.

Se OPPO Super VOOC Mini è così piccolo è grazie alla tecnologia GaN, abbracciata da sempre più produttori come Xiaomi, Nubia, Red Magic, Meizu ed Anker, per dirne alcuni. Per chi non sapesse di cosa si tratta, GaN sta per Gallium Nitride, ovvero nitruro di gallio, un componente chimico che riesce a condurre tensioni più elevate rispetto al silicio e con meno surriscaldamento. Un particolare che consente al caricatore di integrare meno componenti hardware, a vantaggio delle dimensioni generali.

A partire dal prossimo 12 dicembre sarà possibile acquistare in Cina il nuovo caricatore mignon da 50W, ma non sappiamo ancora né il suo prezzo di vendita né se arriverà sul mercato occidentale. Ricordiamo che è stato mostrato in passato anche un caricatore compatto da 110W, ma di quello se ne riparlerà più avanti.

