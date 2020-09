Dopo aver lanciato i suoi potentissimi smartphone da gaming Red Magic 5G e Red Magic 5S, la compagnia cinese si sta godendo il meritato riposo in attesa del suo prossimo modello top. Ovviamente non se n'è stata con le mani in mano e di recente ha fatto capolino Nubia Watch in versione Global. La novità non si fermano nemmeno per gli accessori più semplici e il caricabatterie GaN Nubia Charger Candy da 65W è la prova più lampante.

Nubia GaN Charger Candy è il nuovo caricabatterie da 65W dal prezzo irrisorio

Il nuovo dispositivo dedicato alla ricarica ultra rapida con tecnologia GaN è il “successore” del modello lanciato lo scorso aprile. A questo è seguito una versione potenziata da 120W in vendita in Cina dal mese di luglio ed ora Nubia è tornata su questo tipo di accessori con il GaN Charger Candy, caricabatterie da 65W caratterizzato da quattro colorazioni pastello (e specifiche di tutto rispetto, ovvio).

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, la tecnologia GaN sfrutta come semiconduttore il nitruro di gallio (anziché il silicio), offrendo una maggiore efficienza energetica, ma con dimensioni contenute. Il risultato è un caricabatterie più potente, sicuro e compatto delle classiche soluzioni e ormai sempre più brand si stanno adattando in tal senso. Basta fare una rapida ricerca ed ecco spuntare prodotti a marchio Huawei, Meizu, Xiaomi.

Tornando al caricabatterie Nubia GaN Charger Candy, si tratta di una soluzione da 65W con una singola porta Type-C ed un pin pieghevole a 90°. Il dispositivo offre 9 livelli di sicurezza, in modo da evitare problemi di surriscaldamento, cortocircuito, sovratensione e così via. Inoltre si tratta di una soluzione ampiamente compatibile con i principali standard di ricarica (PD 3.0, Samsung AFC, Huawei Super Charge, HiSilicon Fast Charging Protocol, Quick Charge 3) e può essere utilizzato per smartphone, laptop e non solo.

Il nuovo caricabatterie è disponibile in patria nelle colorazioni Ice Crystal Blue, Mint Green, Cream Yellow e Peach Powder, al prezzo di soli 119 yuan, circa 14€ al cambio attuale.

