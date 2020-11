Tempi di programmazione della nuova line up per OPPO. Infatti, dopo i frequenti rumor sulla nuova gamma Reno 5 (con le varie declinazioni annesse), arriva sul TENAA un nuovo smartphone 5G OPPO medio-base gamma con Dimensity 720 dal nome in codice PECM30/PECT30 con tanto di benchmark.

OPPO: tutto su specifiche, prezzo e uscita dello smartphone 5G con Dimensity 720

Design e specifiche

Andando a dare uno sguardo da quanto arriva dall'ente ministeriale cinese TENAA, oltre al design che ricorda molto A72 5G (sebbene leggermente più cheap), il nuovo smartphone 5G OPPO dal nome in codice PECM30/PECT30 si pone in una fascia medio-bassa dettata dal suo chipset MediaTek 720 fino a 2.0 GHz, mentre il display ha una configurazione da 6.5″ Full HD+ con punch-hole per la selfie camera. Quanto alla memoria, il taglio disponibile sarà dai 4 agli 8 GB di RAM, mentre ci saranno per tutte le configurazioni 128 GB di storage.

Passando alla fotocamera, il prossimo smartphone 5G OPPO ha un modulo triplo da 16 + 2 + 2 MP ed una camera anteriore da 8 MP. Inoltre, è presente un modulo batteria da 3945 mAh. Il fatto che la batteria non sia poi così capiente, ha permesso al brand di ridurre lo spessore del dispositivo, avendo dimensioni di 162.2 x 75 x 7.9 mm. Quanto al sistema operativo, siamo ancora alla versione 10 di Android.

A dare ulteriori conferme che sia un prodotto low end è il benchmark di Geekbench, che riporta un risultato di 512 in Single-Core e 1658 in Multi-Core, non propriamente i risultati migliori di sempre.

Prezzo e disponibilità

Non avendo purtroppo ancora neanche un nome, non abbiamo ancora notizie in merito al prezzo di questo nuovo telefono OPPO, ma possiamo considerare che possa costare intorno ai 180-200 € al cambio, mentre per l'uscita è ipotizzabile gennaio 2021.

