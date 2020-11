Entrati nel mese di novembre, le indiscrezioni in merito ai prossimi modelli della serie Reno si fanno sempre più insistenti. Manca ancora una conferma vera e propria, ma c'è già abbastanza materiale per stilare quelle che potrebbero essere le caratteristiche di OPPO Reno 5 e Reno 5 Pro: di seguito trovate tutta una serie di leak ed indiscrezioni dedicati ai nuovi modelli, con dettagli su design, scheda tecnica e caratteristiche, in attesa di saperne di più anche sul possibile prezzo e – soprattutto – sulla data di uscita.

Aggiornamento 19/11: Dall'ente 3C arriva una nuova certificazione per uno smartphone OPPO con ricarica da 65 W che potrebbe arricchire la prossima serie Reno 5, ma potrebbe essere anche un dispositivo Find X o Ace. Trovate tutto in fondo all'articolo.

OPPO PEGT00: tutto quello che sappiamo sul presunto Reno 5

Design e specifiche

Se andiamo a fare una ricerca sul TENAA, troviamo due modelli di smartphone OPPO con nome in codice PEGM00/PEGT00, ma non ci sono notizie in merito alle specifiche, che però ci porta il sempre attento leaker Digital Chat Station. Partendo dal display, abbiamo un pannello da 6.43″ OLED con punch-hole Full HD+ a 60 Hz e 180 Hz di campionamento del tocco. Passando al chipset invece, abbiamo un Octa-core da 2.4 GHz non ancora specificato (si vocifera del Dimensity 800U di MediaTek), mentre per la memoria non si hanno ancora informazioni.

Proseguendo, il modulo fotocamera posteriore di questo nuovo smartphone OPPO è a 4 sensori da 64 + 8 + 2 + 2 MP, mentre la selfie camera sarà un bel modulo da 32 MP. Passando alla batteria, abbiamo un modulo doppio da 4.300 mAh con ricarica ultra-rapida a 65 W. Infine, le misure presenti sono le dimensioni di 159.1 x 73.4 x 7.9 mm ed un peso di 172 grammi. Il sistema operativo sarà la ColorOS 11 con Android 11 pre-installato.

La pagina del TENAA dedicata al dispositivo siglato PEGM00/PEGT00 si è poi aggiornata con le immagini dello smartphone (le vedete in alto e in copertina). Com'è facile intuire con un solo sguardo, il design richiama alla mente quello della serie Reno 4: che si tratti davvero del prossimo OPPO Reno 5 (tra l'altro, già protagonista di rumor nelle scorse settimane)?

Batteria e ricarica

Nel frattempo DigitalChatStation continua ad insistere su Twitter sottolinea ancora una volta che il prossimo modello della serie Reno avrà dalla sua il supporto alla ricarica da 65W (ed una batteria a doppia cella). Inoltre riferisce che debutterà Starry Dream, Aurora Blue, Moonlight Black e Star Wish Red; inoltre sarebbe prevista anche una variante in pelle.

Reno 5 5G è stato individuato sui documenti della certificazione 3C, con nomi in codice PEGM00 e PEGT00. Viene confermata, quindi, ancora una volta la presenza di una ricarica rapida da 65W, come rivelato anche in precedenza dal TENAA. Qui, però, non sono presenti poi altre informazioni rilevanti. Speriamo di avere qualche notizia in più in merito a questo smartphone nelle prossime ore.

OPPO PDSM00 su Geekbench: si tratta di Reno 5 Pro?

Dopo essere stati alle prese con il possibile OPPO Reno 5 sul TENAA, ecco che la variante Pro potrebbe essere apparsa su Geekbench. Il dispositivo arriva con la sigla PDSM00 e stando ai media cinesi potrebbe trattarsi proprio del fratello maggiore del prossimo modello della serie Reno.

Il dispositivo in questione è equipaggiato con il chipset MT6889Z/CZA di MediaTek, ossia il Dimensity 1000+, accompagnato da 8 GB di RAM e Android 11 lato software. I punteggi non fanno carte trattandosi di Geekbench 4.1 (la versione più recente e in uso è la 5, con valori diversi per quanto riguarda i punti).

OPPO Reno 5 4G certificato, anche in Europa | Aggiornamento 12/11

Volendo fare un po' di chiarezza prima di procedere oltre, nell'ultimo periodo ci siamo trovati di fronte a vari presunti modelli che potrebbero far parte della serie Reno (il condizionale, come sempre, è d'obbligo). I dispositivi PEGM00/PEGT00 farebbero riferimento ad OPPO Reno 5, mentre Reno 5 Pro sarebbe stato individuato su Geekbench con la sigla PDSM00.

Oppo Reno 5 (4G) is Now NBTC, EEC & TKDN Certified.

Oppo Reno 5 is Also Imported To Pakistan.

NBTC Certification Suggests That Oppo Reno 5 is 4G Device. pic.twitter.com/H7TU1uAk1f — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 13, 2020

Ed ora si aggiunge all'elenco anche uno smartphone siglato CPH2159: si tratta di un terminale certificato da NBTC, TKDN ed altri enti, compreso l'EEC (che fa riferimento all'Europa orientale). Il dispositivo in questione dovrebbe essere OPPO Reno 5 4G, versione dotata di sola connettività LTE: il nome è chiaramente visibile in alcuni documenti.

Purtroppo nessuna delle certificazioni ha svelato dettagli su design e scheda tecnica, quindi dovremo necessariamente attendere ulteriori indiscrezioni.

Certificazione 3C per un nuovo smartphone OPPO: Reno 5 5G, Ace 3 o Find X3? | Aggiornamento 19/11

Dopo le prime certificazioni ottenute dai nuovi smartphone con nome in codice che iniziano per PEG, dall'ente 3C arriva la certificazione per la ricarica da 65 W di un nuovo dispositivo OPPO, cioè il PDRM00.

La tipologia di ricarica lascia presagire che possa far parte della serie OPPO Reno 5, magari la versione 5G del modello standard, che ad oggi mancava all'appello delle certificazioni come quella del TENAA e per i Benchmark.

I dubbi su quale gamma andrà ad occupare questo smartphone in realtà ci sono, dato che ha un nome in codice che si differenzia dagli altri due, quindi potrebbe essere una variante della serie Find X, magari un X3 o addirittura un Ace 3, ma considerando che la serie Reno è quella più vicina all'uscita, è più facile ipotizzare faccia parte di quella serie, soprattutto in Cina.

