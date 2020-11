Siamo nel bel mezzo di una settimana molto particolare: la Black Friday Week è finalmente giunta (qui trovate tutti i nostri consigli per gli acquisti), con la sua valanga di promo ed offerte che di certo non potevano non coinvolgere anche Huawei Store, con tanti sconti su smartphone, accessori, notebook e non solo. Andiamo a scoprire che cosa ci ha riservato il colosso cinese per questo venerdì nero e per questi giorni di acquisti pazzi.

Huawei Store, partono le offerte per il Black Friday: smartphone, notebook, tablet e tanto altro!

Come anticipato in apertura, Huawei Store ha dato il via alla settimana di offerte per il Black Friday, con speciali promozioni fino al 40% di sconto dedicate a tantissimi prodotti dell'ecosistema: smartphone, notebook, tablet, accessori audio e wearable saranno i protagonisti di queste giornate di shopping in vista del Natale. In basso trovate il pulsante per la pagina dello store dedicata all'evento, seguito da una panoramica delle principali proposte di Huawei.

I notebook MateBook 13 uniscono potenza, autonomia e compattezza, in una soluzione elegante e di design e sono perfetti per il lavoro e lo studio ma anche per lo svago e il divertimento. Fino al 27 novembre, Matebook 13 nella configurazione R5 da 8/512 GB è disponibile al prezzo di 699€ (invece di 799€). A partire dal 26 novembre inoltre, Matebook D 14 AMD nella configurazione da 8/512 GB, sarà disponibile al prezzo di 749€ (invece di 799€).

Per quanto riguarda il mondo dei tablet, in occasione del Black Friday è possibile acquistare MatePad Pro LTE a 449€ (anziché 599.9€); inoltre aggiungendo solo 50€, sarà possibile ricevere anche la tastiera e la M-Pencil, in modo da beneficiare di un'esperienza completa a tutto tondo.

Non mancano poi sconti dedicati ai principali smartphone Huawei, come P40 Pro, fino al 27 novembre in promo a 799€ (anziché 1.049€) con in regalo le cuffie TWS premium FreeBuds Pro. In sconto anche l'apprezzatissimo P30 Pro, in bundle con FreeBuds Pro, al prezzo di 599€ fino al 25 novembre.

Il Black Friday di Huawei Store arriva anche per indossabili e audio

Gli sconti del Black Friday sono dedicate anche agli utenti in cerca di indossabili Huawei. Tra le novità di quest'anno, Watch Fit e Watch GT 2e, entrambi soluzioni dedicate alla salute e al fitness, ma senza rinunciare allo stile. I modelli sono disponibili – rispettivamente – al prezzo scontato di 99€ (anziché 129.90 €) e 169.9€.

Passando all'audio, le cuffie TWS FreeBuds Pro e FreeBuds 3 sono disponibili con un'offerta lampo fino al 25 novembre a 139€ e 99€. Per chi invece preferisce un'esperienza completamente immersiva, può puntare sulla novità FreeBuds Studio, fino al 27 novembre incluso nel prezzo di 299€ è presente anche l'indossabile Watch Fit.

Per concludere, vi segnaliamo che fino al 10 dicembre chi si iscriverà alla newsletter di Huawei Store potrà partecipare ad una speciale estrazione per vincere uno tra i seguenti prodotti: Mate 40 Pro, P smart 2021, Gentle Monster II, FreeBuds Studio e Watch Fit. Trovate tutti i dettagli all'interno della pagina principale dedicata all'evento dello store per il Black Friday.

