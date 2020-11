OPPO Find X3 potrebbe debuttare al MWC 2021, con Super Flash Charge da 125W

Il produttore cinese si appresta a lanciarsi in una valanga di nuovi campi, passando per le smart TV fino ai suoi primi occhiali AR. Inoltre la ColorOS 11, nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand, è ormai ufficiale e l'attenzione si è cominciata a spostare sui prossimi modelli della serie Reno 5. In mezzo a quest'oceano di novità ecco fare capolino anche i primi dettagli in merito al futuro della serie Find, una delle più apprezzate. Finalmente si comincia a parlare anche di OPPO Find X3, con le primissime (ed ancora acerbe) indiscrezioni.

Aggiornamento 12/11: torniamo a parlare del prossimo flagship della serie Find e della ricarica rapida a bordo. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OPPO Find X3: al via le prime indiscrezioni sul prossimo flagship

Il leaker DigitalChatStation riporta i primissimi dettagli in merito ai prossimi modelli della serie Find X. Il noto insider non fa riferimento al nome della nuova famiglia, ma per comodità parleremo del prossimo flagship come di OPPO Find X3. Per quanto riguarda il secondo capitolo della serie, il lancio avvenne a inizio marzo e secondo il leaker cinese anche a questo giro le cose non cambieranno. La nuova famiglia vedrà la luce nel corso del primo trimestre del 2021, ma al momento non viene svelata la data precisa.

Comunque, vista la conferma della partecipazione di OPPO al MWC 2021 fare due più due non è difficile: probabile che la fiera catalana sia il palcoscenico della serie Find X3, anche se – ricordiamo – si tratta solo ed esclusivamente di un'ipotesi.

Se il leaker non ci rivela la data di presentazione, per quanto riguarda le specifiche di certo non sembra impreparato. Il prossimo modello top – come da copione – sarà mosso dal chipset Snapdragon SM8350, ossia il prossimo modello high-end Snapdragon 875.

OPPO Find X3: sempre più probabile la presenza della ricarica da 125W | Aggiornamento 12/11

1 di 2

Il lancio di OPPO Find X3 è ancora lontano, eppure – come abbiamo già visto sopra – già si parla del nuovo top di gamma e delle innovazioni che avrà dalla sua. Un nuovo indizio ci arriva direttamente dal solito DigitalChatStation, il quale riporta tutta una serie di novità tecnologiche in arrivo per il brand cinese. A giorni si terrà l'OPPO Inno Day 2020 e l'azienda ha già confermato che saranno mostrati tre prototipi futuristici. Non è ancora dato di sapere di cosa si tratterà, ma l'insider ha snocciolato un po' di “idee”.

Allo stato attuale OPPO starebbe testando internamente varie soluzioni, tra cui: uno smartphone pieghevole, una nuova generazione di fotocamere sotto il display, un modulo con zoom ottico 10X variabile e 100x digitale. Ovviamente tra queste ci sono anche la ricarica wireless AirVOOC da 65W e la Super Flash Charge da 125W.

A proposito di quest'ultima, un utente curioso ha chiesto al leaker quando arriverà sul mercato e per tutta risposta l'insider ha sottolineato che la ricarica da 125W sarà prodotta in serie e commercializzata nel corso del Q1 2021. E dato OPPO Find X3 dovrebbe essere presentato proprio durante il primo trimestre del prossimo anno, è impossibile non collegare le due cose.

Per quanto riguarda il nuovo super flagship, al momento da OPPO tutto tace. Un brevetto sospetto potrebbe aver anticipato qualcosina sul design, ma ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e null'altro. Al momento l'unica “certezza” è rappresentata dallo Snapdragon 875: il chipset high-end debutterà a inizio dicembre, durante il Tech Summit di Qualcomm.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu