codice sconto kuu sbook m

La necessità dello smart working, ma anche della DaD (didattica a distanza), portano a dover usare computer portatili ideali alla mobilità anche in casa, sebbene senza perdere le performance di un dispositivo Windows. Una soluzione che corrisponda a queste esigenze può essere il notebook ultraleggero KUU SBook M, attualmente in offerta lampo su GearBest spedito da Europa ad un prezzo economico.

KUU SBook M: il notebook ultraleggero è in offerta lampo su GearBest

Come anticipato, il design del nuovo KUU è appunto sottile e richiama il trend degli ultrabook attuali. Passando alle caratteristiche, troviamo un display da 14.1″ HD, ma anche una CPU Intel Celeron J3455 e GPU Intel HD Graphics. Per la memoria, abbiamo SSD da 128/256 GB, coadiuvati da 6 GB di RAM DDR3. La batteria è un modulo da 4.500 mAh, che garantisce circa 5 ore di riproduzione video.

Chicca interessante è sicuramente la tastiera retroilluminata, ma anche una non scontata webcam per videochiamate Skype. Presenti tre porte USB Type-A (due 2.0 ed una 3.0), un ingresso Micro SD, un ingresso Ethernet RJ45, una porta mini HDMI, jack da 3.5 mm e l'alimentazione.

Trovate il notebook economico KUU SBook M in offerta lampo su GearBest al prezzo di 218.9€ per la configurazione 6/128 GB e di 229.1€ per la configurazione da 6/256 GB. Il prezzo diventa ancora più appetibile considerando la spedizione da Europa gratis.

