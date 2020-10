Xiaomi aggiorna la Galleria: tante novità con l’ultima MIUI 12

Con l'espansione della MIUI 12 a cui stiamo assistendo, i possessori di smartphone Xiaomi ne stanno scoprendo le varie funzionalità. Un elemento di interesse per gli utenti è la fotocamera e la relativa Galleria, uno degli strumenti che più utilizziamo oggigiorno. Già in precedenza avevamo avvistato alcune novità, come i filtri per “cambiare il cielo”, il riconoscimento del testo e la creazione di PDF. Con l'ultimo aggiornamento della UI di Xiaomi troviamo l'implementazione di altre features: vediamole nel dettaglio.

L'ultimo aggiornamento della MIUI 12 porta molte novità nell'app Galleria di Xiaomi

Come potete notare da questi screenshot, le novità in questione riguardano una delle ultime versioni della MIUI 12 China. Pertanto le vedremo (forse) introdotte solo successivamente nelle ROM Global e/o EEA.

Con la MIUI 12 migliora la possibilità rinominare foto e video che abbiamo nella memoria dello smartphone. Ad oggi è comunque possibile farlo nelle versioni precedenti del firmware, ma soltanto agendo tramite File Manager.

Un'altra novità scoperta nell'ultima MIUI 12 China riguarda la possibilità di ordinare le foto per “data di aggiornamento“. Finora era stato possibile ordinarle unicamente per “nome“, “dimensioni del file” e “data di creazione“.

Sempre nella Galleria della MIUI 12 arrivano nuovi filtri, fra cui “cold smoke“, “hills” e “autumn colors“. Infine, in modalità orizzontale è stata ottimizzata l'interfaccia, con una migliore disposizione dei tasti.

