PatchWall 3.4 ufficiale: novità per la UI delle smart TV Xiaomi

Se le Xiaomi Mi TV sono tanto apprezzate è anche merito del sistema operativo PatchWall, adesso giunto all'ultima versione 3.4. Un elemento molto contraddistintivo, specialmente in Asia dove i contenuti multimediali in streaming si fondono bene con la UI proprietaria (qua da noi gira Android TV). Ma quali sono le novità che sono state introdotte con l'ultimo aggiornamento di PatchWall?

Xiaomi presenta PatchWall 3.4, l'aggiornamento per le proprie smart TV

Rilasciato in concomitanza con le festività indiane Diwali, l'aggiornamento PatchWall 3.4 ben accoglie l'impennata di vendite di Xiaomi Mi TV che solitamente si ha in questi periodi di feste a sfondo anche commerciale. Una delle novità della UI si chiama Immersive Carousel, il primo elemento che si nota quando si accende la TV con questo software. Si tratta di un redesign del carosello di contenuti multimediali delle precedenti versioni. Al suo interno sono presenti anche contenuti consigliati, in base ai gusti dimostrati durante l'utilizzo da parte dell'utente.

Un'altra modifica principale di PatchWall 3.4 è l'User Centre, un pannello dedicato che funge da hub personale. Al suo interno è visibile anche la schermata “My Watchlist“, dove collezionare i contenuti da visualizzare attraverso varie piattaforme incrociate. Da qui è possibile riprendere la riproduzione dell'ultimo contenuto visualizzato ed altro ancora.

Infine, con PatchWall 3.4 c'è l'introduzione della funzione Live TV sulle Xiaomi Mi TV. Dentro vengono raccolte le sorgenti video di vari operatori televisivi (asiatici) raccolti in 7 categorie: News, Music, Free to Watch, Watch in HD, Comedy Anytime e Explore More. L'aggiornamento verrà rilasciato per tutti i modelli che supportano il firmware 3.0.

