Siamo quasi giunto al termine del mese di ottobre e come da tradizione ecco il consueto appuntamento con le release sperimentali dedicate agli ex flagship del brand cinese: a questo giro OnePlus 7 e 7 Pro insieme a OnePlus 7T e 7T Pro ricevono – rispettivamente – la OxygenOS Open Beta 19 e 9: ecco tutti i dettagli del changelog e i link al download.

OnePlus 7/7Pro e 7T/7T Pro si aggiornano alla OxygenOS Open Beta 19/9 | Changelog & Download

Per quanto riguarda le novità in arrivo con la nuova versione della OxygenOS Open Beta dedicata agli ex modelli top di OnePlus, non vengono introdotte feature particolari, ma si tratta di una release che va a migliorare la stabilità del sistema e fixare vari difetti. Tra questi anche un bug dedicato al comparto fotografico; inoltre vengono introdotte le patch di sicurezza del mese di ottobre 2020.

System Improved system stability and fixed general issues Updated Android Security Patch to 2020.10

Camera Fixed the flashback issue when switched to the front camera in particular cases



Le release OxygenOS Open Beta 19 e 9 dedicate alle serie Oneplus 7 e OnePlus 7T sono già in rilascio per tutti i modelli interessati; di seguito trovate il link al download dedicati ai vari dispositivi.

Se siete interessati a tutte le release beta per gli smartphone della compagnia cinese, qui trovate il nostro elenco completo.

