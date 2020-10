A inizio mese ci siamo trovati di fronte ad una certificazione Bluetooth riferita ad un paio di cuffie TWS a marchio Xiaomi dotate di cancellazione attiva del rumore, o tecnologia ANC. La prima ipotesi non poteva non prendere in considerazione la possibilità del debutto delle nuove Mi Air 3, eppure sembrerebbe che la casa cinese non sia ancora intenzionata a lasciar andare la seconda generazione dei cuffie. Infatti, secondo il leaker DigitalChatStation il nuovo prodotto dovrebbe arrivare sul mercato come Xiaomi Mi Air 2 Pro (o Mi True Wireless Earphone 2 Pro, se preferite), una versione “potenziata” del modello base (recensito qui), seguito nel corso dei mesi dalle varianti 2S e 2 SE.

Aggiornamento 01/10: le nuove cuffie TWS sono protagoniste dell'ennesimo leak, stavolta con tanto di specifiche a confronto con le Apple AirPods Pro. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Specifiche e Autonomia”.

Cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro/Mi True Wireless Earphone 2 Pro certificate: design in-ear, colore Black e… tecnologia ANC

Design e caratteristiche

Stando a quanto riportato dal leaker – tra l'altro, uno dei più affidabili del panorama cinese – il nome delle prime cuffie TWS ANC di Xiaomi sarebbe Mi Air 2 Pro. Gli auricolari sono apparsi di recente nel database del WPC (Wireless Power Consortium) con la sigla TWSEJ09WM: il nome prodotto riportato sarebbe appunto Mi True Wireless Earphone 2 Pro. La nuova certificazione non fa riferimento alla tecnologia ANC, limitandosi a pochi e semplici dettagli.

Tuttavia DigitalChatStation sembra certo che si tratti delle prime cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore di Xiaomi. Il WPC mostra anche un'immagine degli auricolari: questi sono caratterizzati da una colorazione nera e – a differenza del modello standard – arrivano con un design in-ear. Il case di ricarica presenta un LED nella parte frontale ed un pulsante per il pairing di lato.

Al momento manca ancora una data precisa e da Xiaomi non ci sono notizie ufficiali in merito alle Mi Air 2 Pro (o alle Mi Air 3). Di conseguenza è bene prendere tutto con le dovute precauzioni. Non appena ne sapremo di più – anche sul nome commerciale delle cuffie – provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

Le cuffie TWS sono spuntate ancora una volta nel database di un'ente certificativo, sempre con la sigla TWSEJ09WM. Questa volta tocca al Bluetooth SIG che ci offre un paio di informazioni davvero niente male. In primis, le nuove cuffie avranno il supporto al Bluetooth 5.0, insieme a quello dedicato ai codec audio SBX e AAC. Fin qui nulla di particolarmente esplosivo, ma la vera novità è la stessa certificazione. Il fatto che le Xiaomi Mi Air 2 Pro siano passate per il Bluetooth SIG ed approvate il 30 agosto indica sia che il debutto potrebbe essere previsto prima della fine del 2020, sia che vedremo i nuovi auricolari anche sul mercato internazionale.

Il leaker DigitalChatStation continua a svelare dettagli sulle nuove cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2 Pro, in arrivo col supporto alla riduzione attiva del rumore ANC. Lo screenshot in alto mostra la schermata pop-up presente quando le cuffie vengono collegate allo smartphone, con tanto di autonomia residua per i singoli auricolari ed il case di ricarica. Inoltre è possibile osservare più da vicino il design del prodotto.

Secondo quanto riportato dall'insider la riduzione del rumore fa il suo lavoro, il look in-ear è stato ridisegnato per l'occasione e la qualità costruttiva sembra davvero buona. Infine pare che le nuove cuffie dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi due mesi (quindi prima della fine del 2020) ma al momento il leaker non si sbilancia sulla data di uscita.

Specifiche e autonomia | Aggiornamento 01/10

Dopo la vagonata di indiscrezioni in merito al design, il nuovo leak spuntato su Weibo entra un po' più nello specifico nelle caratteristiche e nelle specifiche delle Xiaomi Mi Air 2 Pro. L'immagine in alto riporta un presunto confronto con le Apple AirPods Pro, facendo emergere vari dettagli (ovviamente da prendere sempre con le pinze).

Stando a quanto si legge, le cuffie TWS avranno un peso di 6.5 grammi (ogni auricolare) ed un look in-ear con tre microfoni integrati. Come da copione troveremo il supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC, con una riduzione del rumore digitale ibrida in stile AirPods Pro. Gli auricolari dovrebbero avere un driver da 12 mm con una capacità di riduzione del rumore di 35 dB. Presente all'appello il supporto ai codec LHDC e AAC.

Parlando di ritardo audio, si vocifera di una latenza fino a 100 ms, di molto inferiore rispetto ai 160 ms delle cuffie Apple. Il foglio delle specifiche riporta anche la ricarica wireless mentre in termini di autonomia si parla di 7 ore e 28 grazie al case; con ANC attivo l'autonomia scende a 5 ore (20 ore con la custodia).

Xiaomi Mi Air 2 Pro: indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Non ci si sbilancia ancora su una data ufficiale, ma continuano a comparire in rete immagini del prodotto. Xiaomi Mi Air 2 Pro, infatti, sono comparse in una nuova foto su Weibo, presa probabilmente dall'applicazione per smartphone. Come da copione, quindi, gli auricolari confermano ancora una volta la loro forma ed il design della custodia. Non dovrebbero avere, dunque, più segreti ormai.

Se questo dispositivo dovesse aver già passato tutte le varie certificazioni, mancherebbe davvero poco all'annuncio ufficiale. Riguardo ai prezzi, poi, si vocifera che tali auricolari potrebbero essere venduti, in Cina, ad una cifra compresa tra 500 yuan (circa 64 euro) e 600 yuan (75 euro).

