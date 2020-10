Xiaomi Mi A2/Mi A2 Lite ricevono Android 11 grazie alle custom ROM

Nonostante faccia parte del programma Android One, è quasi sicuro che Xiaomi Mi A2 non sarà aggiornato ad Android 11. Soltanto Mi A3 dovrebbe avere questo “privilegio”, ma d'altronde stiamo parlando di un dispositivo del 2018 che ha già passato due major updates. Insomma, sicuramente la partecipazione di Xiaomi in Android One è stato fondamentalmente un flop ed infatti probabilmente un Mi A4 non ci sarà. Ma è in casi come questo che intervengono le custom ROM, grazie alle quali poter aggiornare anche modelli datati.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Aggiornamento 06/10: dopo Mi A2, anche Xiaomi Mi A2 Lite riceve Android 11 con le custom ROM-

LEGGI ANCHE:

Xiaomi annuncia MIUI for TV 3.0: lo smartphone diventa protagonista su Mi TV

Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite si aggiornano ad Android 11, ma non per merito dell'azienda

Nel caso di Xiaomi Mi A2, ad oggi fermo ad Android 10 (dopo un periodo travagliato), Android 11 arriva grazie al lavoro svolto dagli sviluppatori del progetto POSP. L'acronimo sta per Potato Open Sauce Project, ma dietro questo nome “peculiare” si nasconde una versione AOSP di Android 11. Ciò significa nessuna personalizzazione o funzionalità aggiuntive, mantenendo la natura stock già presente nel software di Mi A2.

Aggiornamento 06/10

Anche Xiaomi Mi A2 Lite può vantare una primissima custom ROM basata su Android 11, in questo caso con la AOSP 11.0.

Scarica la POSP per Xiaomi Mi A2

Scarica la AOSP 11.0 per Xiaomi Mi A2 Lite

Vi ricordiamo che, prima di procedere alla sua installazione, sarà necessario effettuare sblocco del bootloader e flash della custom recovery TWRP. Trovate tutto nella nostra guida dedicata.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu