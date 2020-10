Ormai sono ovunque e molto probabilmente migliorano il nostro con l'ambiente, ma scegliere un mezzo elettrico resta sempre una scelta non semplice, nonostante l'enorme varietà. Per questo, la bici elettrica Xiaomi QiCYCLE TDP02Z potrebbe essere l'ideale per chi cerca un prodotto di qualità in offerta ad un prezzo onesto grazie allo sconto con codice Coupon e spedizione da Europa gratis su Geekbuying.

La bici elettrica Xiaomi QiCycle TDP02Z è tra le migliori in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying

La bici elettrica Xiaomi QiCYCLE TDP02Z in offerta si presenta come un prodotto di stile e soprattutto minimale, nella sua struttura in alluminio nero. Ma non è solo bella, infatti ha anche un'ottima velocità fino ai 25 km/h ed una batteria da 5.2 Ah, coadiuvata da un motore da 180 W. Il carico massimo è da 100 kg.

Ottima soluzione anche il fanale anteriore LED, oltre al display per monitoraggio velocità con il display con sensore di luminosità. La bici Xiaomi QiCYCLE. Il manubrio è inoltre integrato alla struttura e si rende perciò molto più ergonomico. La peculiarità sta però nelle 3 modalità di pedalata disponibili: Economy, con solo il 25% di spinta elettrica, Balance con il 50% e speed boost con il 75%.

La bici elettrica Xiaomi QiCYCLE TDP02Z va quindi in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto Coupon al prezzo di 689 €, senza dimenticare la moda spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice sconto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

