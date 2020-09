Tramite i canali social cinesi, Xiaomi ha annunciato la nuova MIUI for TV 3.0. L'interfaccia della MIUI pensata per TV è davvero molto innovativa ed interattiva, dove l'utente è messo in posizione preminente e tutto è pensato per rendergli la vita facile guardando il televisore. Ma come rendergliela più semplice? Rendendo lo smartphone l'accessorio principale per dirigere lo stesso apparecchio.

Aggiornamento 24/09: la MIUI for TV 3.0 diventa disponibile e, con essa, nuovi dettagli sulle sue novità. Li trovate all'interno dell'articolo.

Xiaomi e MIUI for TV 3.0: lo smartphone diventa telecomando, microfono karaoke, controller gaming e second screen

Sin dal primo utilizzo, si nota come la MIUI for TV 3.0 presenti un redesign della UI, andando in favore della simmetria degli elementi a schermo. Il cambiamento non è drastico, ma sicuramente farà piacere agli amanti dell'ordine grafico e della pulizia generale.

A cambiare è anche la pagina relativa alle informazione dei contenuti multimediali presenti nel catalogo (cinese). Nella MIUI for TV 3.0 è stato ripensato per mostrare i dettagli più rilevanti, oltre a tre contenuti consigliati nella parte inferiore dello schermo.

I cambiamenti grafici non si fermano alla disposizione degli elementi, rinnovando anche le animazioni di sistema. Scarrellando fra i film presenti si può notare una maggiore dinamicità delle thumbnail. Fra le novità troviamo anche l'introduzione delle modalità Adult, Kids ed Office, impostabili a seconda di chi o come si stia fruendo dalla smart TV.

Le possibilità del nuovo software MIUI for TV 3.0 sono davvero vaste e pensare di poter gestire tutto da smartphone (presumibilmente un'esclusiva di quelli Xiaomi, Redmi e POCO) lo rende davvero convincente. Infatti, oltre a diventare il telecomando per la Mi TV, esso può dirigerla con le gestures, ma può diventare anche un comodissimo controller touch per i giochi ed un microfono da karaoke.

Ovviamente, non manca la funzione proiettore dove l'utente può trasmettere i propri video e foto. Tutte queste funzioni possono essere gestite tramite l'app TV Assistant, potendo anche scaricare le app su smartphone per poi proiettarle sul televisore. Infine, un'altra chicca è quella di portare l'interfaccia della TV allo smartphone, in modo da gestire la MIUI in modo più rapido che con il telecomando.

Seppur pensato prettamente per la Cina, non sarebbe male vedere modelli di televisore Xiaomi Mi TV con questo tipo di interfaccia, sicuramente rendere l'esperienza d'uso molto più convincente di quanto già non faccia Android TV per i modelli occidentali.

