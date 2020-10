OPPO fa parte dei produttori che hanno abbracciato sin da subito Android 11, come dimostra l'annuncio della ColorOS 11. Così come Xiaomi, OnePlus, Vivo, Realme e ASUS, anche OPPO si è adeguata all'ultima release di Google. In sede di presentazione, abbiamo scoperto tutte le novità che vedremo all'interno della ColorOS 11, così come la lista dei modelli che riceveranno questo aggiornamento. Tuttavia, la stessa OPPO ha specificato che non tutte le nuove features saranno implementate sui modelli che si aggiorneranno.

OPPO specifica quali funzioni della ColorOS 11 non saranno rilasciate a tutti

Fra le novità che OPPO introdurrà sui propri smartphone con la ColorOS 11 troveremo anche il nuovo Quantum Animation Engine 2.0. Ma a parte ciò, ad ogni nuovo aggiornamento di rilievo c'è chi rimane parzialmente deluso, dato che possono esserci limitazioni di sorta che escludono l'implementazione di alcune novità specifiche. Basti pensare alla MIUI 12 di Xiaomi ed i nuovi Super Wallpaper, assenti su alcuni modelli a causa di “limiti prestazionali“.

Partiamo da una delle principali novità grafiche della ColorOS 11 di OPPO, ovvero la funzione di Always-On Display. Per alcuni potrebbe non essere ovvio, ma questa feature sarà disponibile unicamente per i telefoni con schermo OLED. Sempre dal punto di vista estetico, un'altra novità è l'Artist Wallpaper Project. OPPO ha collaborato con vari artisti da tutto il mondo per arricchire la ColorOS 11 di nuovi sfondi. Ciò nonostante, questo progetto non sarà disponibile in Europa, pertanto tutti i modelli da noi commercializzati ne saranno sprovvisti. Non viene specificato il motivo, ma potrebbe trattarsi di motivi legati al copyright delle immagini in ballo.

Per quanto riguarda le novità intrinseche di Android 11, perciò introdotte da Google e non da OPPO, Nearby Share viene segnalata come disponibile solamente sui modelli con Android 11. Per chi non la conoscesse, si tratta della modalità di condivisione rapida fra dispositivi connessi, un po' come avviene con l'AirDrop di Apple. Tuttavia, c'è un po' di confusione: Nearby Share è presente già sull'attuale ColorOS 7/7.1, inoltre ricordiamo che non ci sarà ColorOS 11 senza Android 11.

Infine, FlexDrop, la modalità di ridimensionamento in finestra flottante delle varie app compatibili, e Private System, uno spazio parallelo dove tenere i files privati, verranno progressivamente rese disponibili nella ColorOS a partire da ottobre e novembre.

