ASUS e Android 11: lista dei modelli che riceveranno l’aggiornamento

Nonostante ASUS non sia uno dei produttori più attivi sul mercato, c'è chi giustamente si chiede su quali modelli arriverà l'aggiornamento ad Android 11. A partire dal 2019, infatti, la compagnia taiwanese ha deciso di restringere di molto la produzione di smartphone. Basti pensare che sommando i modelli lanciati nel 2019 e 2020 non si arriva a quelli risalenti al 2018. Per questo la lista dei modelli compatibili si rivela abbastanza ristretta.

LEGGI ANCHE:

ASUS Zenfone 7 Pro smontato: ecco com'è fatta la nuova flip camera

Ecco quali modelli ASUS riceveranno l'aggiornamento ad Android 11

Quali sono le novità di Android 11?

In fase di rilascio ufficiale, Android 11 non stravolge quanto visto con la decima edizione ma migliora alcuni comparti. A partire dalla gestione delle notifiche, la cui barra divide le chat nella tab Conversazioni dalle notifiche delle app non di messaggistica. I messaggi potranno essere visualizzati sotto forma di Bubbles, ovvero finestre flottanti che non costringeranno di averle a schermo intero. Una funzionalità che era già presente da diverso tempo con Messenger ma che sarà espanso a più app.

Un'altra utilità consiste nell'integrazione nativa nel sistema della registrazione dello schermo, non dovendo più affidarsi ad app di terze parti. Novità anche per il settore della domotica: tenendo premuto il tasto d'accensione si aprirà una schermata dove poter gestire i dispositivi IoT connessi alla rete domestica. Un occhio alla privacy, con una diversa gestione dei permessi: sarà possibile scegliere di dare il permesso di utilizzare fotocamera, posizione, microfono e quant'altro per un solo utilizzo. Inoltre, le app si vedranno i permessi revocati dopo un determinato periodo di inutilizzo.

Modelli ASUS che riceveranno Android 11

Analizzate le novità di Android 11, quali saranno gli smartphone ASUS a ricevere il prossimo major update? Come anticipato, non aspettatevi una lista molto variegata.

ASUS ZenFone 7 / 7 Pro / 6

/ / ROG Phone 3 / 2

Per il momento, questi sono gli unici modelli confermati. Si vocifera che ASUS stia valutando di portare Android 11 anche sull'ex top di gamma ZenFone 5Z. Altri modelli del 2020, come ZenFone Max Plus M2, Live L2 e Max Shot, oltre ad altri più datati come ZenFone 5, Max Pro M1 ed M2, si fermeranno ad Android 10.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu