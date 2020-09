ColorOS 11 Beta: lista dei modelli OPPO che l’hanno ricevuta

Stamane OPPO ha presentato ufficialmente la ColorOS 11, nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand cinese, su base Android 11 e con tante novità in arrivo per gli appassionati della compagnia: per fortuna oltre a tutti i dettagli arriva anche la roadmap per il rilascio della versione beta, insieme all'elenco degli smartphone compatibili.

Ultimo aggiornamento: 30 settembre

ColorOS 11 Beta: svelata la roadmap dedicata alla nuova UI su base Android 11

La nuova ColorOS 11 porta con sé una miriade di migliorie e varie funzionalità inedite per gli utenti OPPO, insieme alle ottimizzazioni introdotte da Google. Ora che il sipario si è alzato sull'UI del brand resta una domanda: quando arriverà ColorOS 11 Beta con Android 11 e quali sono gli smartphone OPPO supportati? Il rilascio della prima beta dedicata all'UI comincerà oggi, 14 settembre, e sarà dedicata esclusivamente ai modelli della serie Find X2.

È interessante notare che il piano di aggiornamento di OPPO riguarda ben 38 modelli, un numero che sottolinea la crescita del brand nel mercato nazionale e non. Basti pensare che lo scorso anno i modelli supportati per la ColorOS 7 erano 29.

Modello Stato OPPO Find X2 – Rilasciata (Cina) OPPO Find X2 Pro – Rilasciata (Cina)

– Attesa per dicembre (Europa) OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition – Reclutamento in Cina

– Attesa per dicembre (Europa) OPPO Find X2 Neo – Attesa nel Q1 2021 (Cina & EEA) OPPO Find X2 Lite – Attesa nel Q1 2021 (Cina & EEA) OPPO Ace 2 – Reclutamento in Cina OPPO Ace 2 EVA Limited Edition – Reclutamento in Cina OPPO Reno Ace – OPPO Reno Ace Gundam Edition – OPPO Reno 4 4G – Attesa per dicembre (Cina) OPPO Reno 4 5G – Rilasciata (Cina) OPPO Reno 4 Pro – Reclutamento in Cina OPPO Reno 4 Pro 5G – Attesa per ottobre (Cina) OPPO Reno 4 SE – OPPO Reno 4 Pro 2020 Summer Custom Edition – OPPO Reno 4 Pro Artist Limited Edition – OPPO Reno 3 – Rilasciata (Cina)

– Attesa nel Q1 2021 (Europa) OPPO Reno 3 Pro – Rilasciata (Cina)

– Attesa nel Q1 2021 (Europa) OPPO Reno 3 Pro 5G – Attesa nel Q1 2021 (Cina) OPPO Reno 3 Pro 5G Blue – OPPO Reno 2 – Attesa nel Q1 2021 (Cina) OPPO Reno 2 F – Attesa nel Q1 2021 (Cina) OPPO Reno 2 Z – Attesa nel Q1 2021 (Cina) OPPO Reno 10x Zoom – Attesa nel Q1 2021 (Cina) OPPO Reno – Attesa nel Q2 2021 (Cina) OPPO Reno Barcellona – OPPO Reno Z – Attesa nel Q2 2021 (Cina) OPPO F17 Pro – Rilasciata (Cina) OPPO F15 – Attesa nel Q1 2021 (Cina) OPPO F11 – Attesa per dicembre (Cina) OPPO F11 Pro – Attesa per dicembre (Cina) OPPO F11 Pro Avengers Edition – Attesa per dicembre (Cina) OPPO F9 – OPPO A92 – Attesa per dicembre (Cina) OPPO A91 – Attesa nel Q1 2021 (Cina) OPPO A72 – Attesa per dicembre (Cina) OPPO A52 – Attesa per dicembre (Cina) OPPO A9 2020 – Attesa nel Q2 2021 (Cina) OPPO A9 – Attesa per dicembre (Cina) OPPO A5 2020 – Attesa nel Q2 2021 (Cina)

