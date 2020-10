Vivo svela la Funtouch OS 11: tutte le novità della UI con Android 11

Vivo ha ufficialmente svelato l'aggiornamento alla Funtouch OS 11, la nuova versione della propria UI basata sull'ultimo Android 11. Mancava soltanto Vivo all'appello, dopo quanto visto con la MIUI 12 di Xiaomi, la ColorOS 11 di OPPO, la OxygenOS 11 di OnePlus e la Realme UI 2.0. Ci sarebbe anche la EMUI 11, ma vista la situazione attuale, non è detto che Android 11 sarà così utilizzato da Huawei. Dettagli a parte, è stata la divisione indiana di Vivo ha darci tutti i dettagli sulla nuova UI, perciò non perdiamo altro tempo ed analizziamoli.

Aggiornamento 04/10: due nuove funzioni della Funtouch OS 11 di Vivo sono state svelate. Ve ne parliamo all'interno dell'articolo.

Funtouch OS 11 è la nuova declinazione della UI di Vivo basata su Android 11

Display e UI

La prima novità della Funtouch OS 11 con Android 11 che vediamo illustrata da Vivo è relativa all'Always-On Display. Dato che la maggior parte degli smartphone odierni sono dotati di schermi OLED, si tratta di una feature molto utile per sfruttarne la tecnologia. Con il nuovo aggiornamento sarà possibile rendere gli AOD più colorati e dinamici. Questo grazie anche alla nuova feature Live Always On Display-Halo, con quattro temi a tema alba, giorno, tramonto e notte dal look più vivo e movimentato.

Foto e video

Con il nuovo aggiornamento Vivo ha voluto riprendere il concetto di AI e dargli un nuovo significato per una migliore gestione della galleria. A partire dall'implementazione della funzionalità AI Image, che permette di restaurare vecchie foto per renderle in alta definizione. Si tratta di una funzionalità già vista in precedenza con l'avvento di Vivo X50: qua ne avete una dimostrazione pratica. Inoltre, con AI Image Matting sarà possibile modificare gli scatti Ritratto, gestendo la separazione del soggetto dallo sfondo, aggiustando dimensioni ed angolo dello scatto e cambiare lo sfondo, anche scegliendone uno da un altra foto che abbiamo in galleria.

C'è anche un'ulteriore opzione, chiamata AI Editor e pensata per i video: questa modalità riuscirà ad identificare il soggetto delle clip, creare vlog con template ad hoc selezionando le parti salienti ed altro ancora.

Aggiornamento 04/10 – Con la Funtouch OS 11 dovremmo vedere anche altre due novità da parte di Vivo per l'app fotografica. L'introduzione delle modalità Night Video e Starry Night è avvenuta inizialmente sulla serie V20 ma sarà espansa anche agli altri modelli compatibili. Tuttavia, non essendo state proclamate da Vivo stessa, non c'è certezza che non rimangano limitate esclusivamente ai V20.

Tante altre novità

Nella Funtouch OS 11 viene aggiunto anche iManager, un'app incaricata di analizzare lo stato dello smartphone. Vengono tenuti sotto controllo parametri quali batteria, utilizzo delle app, privacy, virus, malware e sicurezza. Con l'avvento di Android 11, poi, viene introdotta nativamente la registrazione dello schermo, ripresa da Vivo con la funzione S-Capture. Si tratta di una suite di strumenti per la creazione di screenshot e video dello schermo, potendo scegliere varie forme e regolando la fonte audio da cui registrare. Infine, la Ultra Game Mode rivisiterà la precedente modalità per il gaming, con novità per la modalità Non Disturbare e Picture-in-picture, per un'esperienza più immersiva.

Modelli compatibili

Vivo non è senz'altro uno dei produttori più prolifici quando si parla di aggiornamenti e la Funtouch OS 11 non sembra fare differenza. Al contrario dei succitati produttori, comprese le “cugine” OPPO, OnePlus e Realme, sono pochi i modelli compatibili annunciati al lancio. Attualmente soltanto Vivo NEX 3S, iQOO 3 4G e 5G sono gli unici smartphone per i quali è confermato il rilascio dell'aggiornamento. Sicuramente se ne aggiungeranno di ulteriori, ma sarebbe stato piacevole vederli annunciati già adesso. L'azienda sta cercando di migliorarsi, comunque, come dimostra il fatto che Vivo V20 sia il primo smartphone al mondo ad essere commercializzato con Android 11 a bordo.

