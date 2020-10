EMUI 10.1/Magic UI 3.1: roadmap ufficiale per Huawei e Honor

Con l'annuncio della serie P40, Huawei ha svelato ufficialmente la EMUI 10.1 e, parallelamente, la Magic UI 3.1. La nuova edizione dell'interfaccia proprietaria porta con sé diverse novità, non soltanto grafiche ma anche e soprattutto dal punto di vista funzionale. Dopo essere installata di default su P40, P40 Pro e P40 Pro+, i rispettivi aggiornamenti sono progressivamente arrivati sui dispositivi compatibili Huawei e Honor. E se foste fra i possessori di uno dei modelli precedenti dei due brand, qua di seguito trovate la roadmap ufficiale per il roll-out dell'aggiornamento.

Ultimo aggiornamento: 4 ottobre

Ecco quali modelli Huawei ed Honor hanno ricevuto la EMUI 10.1 e la Magic UI 3.1

La roadmap è in costante aggiornamento, dato che la EMUI 10.1 sarà gradualmente portata su sempre più dispositivi. O la Magic UI 3.1, nel caso dei dispositivi di casa Honor. Nel momento in cui avremo nuove tempistiche provvederemo ad aggiornare questa pagina. Se voleste sapere quali sono le novità dell'aggiornamento, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

Nella roadmap seguente trovate la roadmap di EMUI 10.1 e Magic UI 3.1 relativa esclusivamente all'Europa, in particolare per l'Italia.

Modello Stato HUAWEI Huawei P40 Lite E Completato Huawei Mate 30 Pro Completato Huawei P30 Completato Huawei P30 (Vodafone) Completato Huawei P30 (TIM) Completato Huawei P30 (Wind) Completato Huawei P30 (H3G) Completato Huawei P30 Pro Completato Huawei P30 Pro (Vodafone) Completato Huawei P30 Pro (TIM) Completato Huawei P30 Pro (Wind) Completato Huawei P30 Pro (H3G) Completato Huawei Mate 20 Completato Huawei Mate 20 (TIM) Completato Huawei Mate 20 Pro Completato Huawei Mate 20 Pro (Vodafone) Completato Huawei Mate 20 Pro (TIM) Completato Huawei Mate 20 RS Porsche Design Completato Huawei Mate 20 X 4G Completato Huawei Mate 20 X 5G Completato Huawei Nova 5T Completato Huawei Nova 5T (Vodafone) Completato Huawei Nova 5T (TIM) Completato Huawei Nova 5T (Wind) Completato Huawei Nova 5T (H3G) Completato HONOR Honor View 20 Completato Honor 20 Completato Honor 20 Pro Completato

