OnePlus Watch si farà: la conferma arriva dall’azienda

Si parla da tanto di un possibile smartwatch targato OnePlus e lo stesso Carl Pei – CEO dell'azienda – ha stuzzicato gli appassionati con i bozzetti dedicati al wearable pensato dal team del brand. Nonostante tutto, al momento tutto tace, fatta eccezione per una certificazione spuntata in rete, che anticipa il debutto del misterioso OnePlus Watch, smartwatch forse in arrivo proprio nel 2020.

Aggiornamento 15/10: i rumors diventano realtà, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali dell'azienda. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

OnePlus Watch in arrivo: avvistata la prima certificazione dedicata allo smartwatch

Che l'azienda cinese miri ad un vero e proprio ecosistema non è di certo un segreto e la stessa compagnia ne ha parlato. Inoltre ci sono dettagli che lasciano pensare non poco, come le feature esclusive per dispositivi OnePlus dedicate alle cuffie TWS Buds, che sottolineano come il brand si stia muovendo verso una certa “chiusura”. Inoltre il modello Nord rappresenta un primo passo verso la fascia media, che a settembre (secondo varie indiscrezioni) potrebbe arricchirsi con altri due dispositivo. Insomma, il debutto di uno smartwatch nel corso del 2020, magari proprio con il nome di OnePlus Watch non stupisce di certo!

Il dispositivo sarebbe stato certificato dall'ente di Singapore IMDA, con tanto di numero di modello (W301GB). Purtroppo le informazioni note terminano qui e non è dato di sapere nulla sulle specifiche e sul design dell'indossabile. Per quanto riguarda la data di uscita, è probabile che OnePlus Watch possa vedere la luce insieme al prossimo flagship 8T (in arrivo dopo l'estate), ma come al solito si tratta solo di un'ipotesi e l'ultima parola spessa all'azienda.

OnePlus Watch… o Wotch? | Aggiornamento 10/09

I know it's spelled wrong because it's a hint 👀 pic.twitter.com/YD51QcAd5c — Max J. (@MaxJmb) September 10, 2020

Se avete rabbrividito guardando l'immagine in altro e siete terrorizzati all'idea che il primo smartwatch del brand cinese possa arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Wotch… niente paura! In realtà si tratta di un indizio del leaker tedesco Max J., che ha pensato bene di far venire un colpo a buona parte degli appassionati. Secondo quanto rivelato, OnePlus Watch – ma siamo ancora in attesa di una conferma ufficiale per il nome – arriverà con un display circolare e quindi un look ben diverso da quello del cugino targato OPPO.

Per il momento si tratta dell'unica novità riguardo questo misterioso dispositivo ma teniamo le dita incrociare e restiamo in attesa di ulteriori indizi. Che il debutto sia atteso insieme al prossimo OnePlus 8T?

Nuova conferma ufficiale | Aggiornamento 15/10

Se ci fossero dubbi, OnePlus è all'opera per la produzione del suo primo smartwatch. A buttare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato la stessa società, con un tweet che lascia poco all'immaginazione. “Altre cose stanno arrivando nell'ecosistema OnePlus. È soltanto questione di tempo” recita il post pubblicato dalla divisione indiana.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time 🧐#UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 14, 2020

L'immagine allegata al tweet ci mostra uno scampolo del dispositivo tratto dai bozzetti di cui vi abbiamo già parlato in passato. Le immagini dello smartwatch OnePlus risalgono ormai ad anni fa, ma pare che il design rotondo verrà mantenuto. Anche perché, se si guarda al colosso BBK, manca solo OnePlus all'appello, con OPPO, Vivo e Realme che hanno già sfornato il proprio indossabile.

