OnePlus Buds Z in arrivo: tutto sulle nuove cuffie TWS (tra leak e conferme)

Da pochissimo l'azienda cinese ha rilasciato la OxygenOS 11 Open Beta 1, primissima versione della nuova interfaccia proprietaria. Per gli utenti interessati a provare questa novità, qui trovate tutti i dettagli. Nel frattempo il team di XDA si è già messo al lavoro e il teardown del nuovo software ha rivelato alcune chicche in arrivo e tra queste le “presunte” cuffie TWS OnePlus Buds Z!

Aggiornamento 07/10: le cuffie TWS Buds Z sono sempre più vicine. Dopo i vari teaser ufficiali arrivano anche nuovi dettagli sulle specifiche. Trovate tutto all'interno dell'articolo in basso.

OnePlus Buds Z: tutto quello che sappiamo sulle nuove cuffie TWS del brand cinese

I primi avvistamenti

Come ben sappiamo, a luglio OnePlus ha lanciato le sue prime cuffie TWS, insieme al mid-range Nord. Quest'ultimo potrebbe aver aperto una porta verso l'infinito: infatti sembra che siano in dirittura d'arrivo una valanga di nuovi modelli di fascia media (nomi in codice, Billie e Lemonade) e perfino uno o più entry level. Le mire dell'azienda cinese non finiscono qui ed ora nel codice della OxygenOS 11 Open Beta 1 è spuntata una stringa che fa riferimento ad un prodotto chiamato OnePlus Buds Z.

<tuning name = "oneplus_bluetooth_BudsZ" endpoint_type = "headphone" mono_device = "false" tuned_rate = "48000" orientation = "2" output_channels = "2" >

La stringa in questione presenta dei riferimenti espliciti a delle cuffie Bluetooth, facendo subito pensare alla prossima soluzione TWS della compagnia. Purtroppo non sono presenti altri dettagli e non sappiamo se si tratterà di una versione avanzata o “economica” delle attuali Buds. Inoltre ci sono incertezze anche sull'uscita: la finestra più probabile è quella del debutto del prossimo 8T, ma per ora tutto tace.

Le “conferme” sul nome delle nuove cuffie

Il leaker Max J. – uno degli insider più affidabili sulla piazza – si è “sbilanciato” sulle nuove cuffie TWS della casa cinese. Dopo la comparsa all'interno della OxygenOS 11, ecco che si torna a parlare delle OnePlus Buds Z. Purtroppo il leak in questione non svela nulla di nuovo o particolarmente eclatante: tuttavia si tratta di un'ennesima “conferma” riguardante i nuovi auricolari. Probabile che il debutto sia previsto con il prossimo flagship 8T o magari con il presunto Nord N10 5G. Vista la dicitura Z è probabile – seguendo il trend della casa cinese – che si tratti di una soluzione più economica delle attuali Buds.

In tanti chiedono l'introduzione della cancellazione attiva del rumore ANC, ma resta da vedere se OnePlus sia intenzionata a portare questa feature sul modello Z oppure se sia in lavorazione anche una variante Pro.

Teaser ufficiali: come potrebbe essere il design delle nuove Buds Z

A whole new world of sound. Coming soon. — OnePlus (@oneplus) October 1, 2020

Dopo la pubblicazione del primo teaser ufficiale nella scorsa giornata, c'era chi in rete ipotizzava che la novità audio potesse essere il primo smart speaker dell'azienda. La verità è che dovrebbe trattarsi proprio delle OnePlus Buds Z, svelando così una “tattica” in stile Apple. Le prime OnePlus Buds hanno l'auricolare plastico, come le prime AirPods, mentre le nuove cuffie Z avrebbero i gommini per gli auricolari, come le AirPods Pro.

No matter the weather, you won't miss a beat with our new IP55-rated Buds. See them October 14. — OnePlus (@oneplus) October 3, 2020

Sempre meno segreti in meno alle prime cuffie TWS in-ear di OnePlus, le Buds Z, che nel secondo teaser ufficiale si mostrano per la prima volta nella fisionomia del loro design ufficiale, che ricorda molto il trend attuale per questo tipo di soluzione, ma riceve anche la conferma sulla data di uscita che sarà quindi il 14 ottobre 2020, insieme al nuovo flagship 8T.

At only 4.35 grams, enjoy the incredible lightness of listening with our new Buds. — OnePlus (@oneplus) October 6, 2020

Ma non finisce qui, perché le OnePlus Buds Z ricevono un'altra importante conferma, cioè la certificazione a spruzzi, sudore e polvere IP55, ideale per chi fa sport o comunque per chi è sempre in movimento. Altro dettaglio importante ci arriva dall'ennesima immagine teaser (la vedete in alto): gli auricolari avranno un peso di appena 4.35 grammi. Inoltre il poster mostra anche in modo più “visibile” il design delle nuove cuffie a stelo della casa cinese.

Specifiche e caratteristiche

Parte delle caratteristiche delle nuove cuffie TWS sono già state confermate da OnePlus, mentre per il resto ci affidiamo al leaker Ishan Agarwal, il quale ha pubblicato varie informazioni. Sappiamo che gli auricolari avranno la resistenza ad acqua e polvere di tipo IP55, un corpo allungato e – presumibilmente – un design in-ear, con gommini da alloggiare all'interno delle orecchie. Le OnePlus Buds Z faranno affidamento su un driver da 10 mm (anziché da 13.4 mm come nel modello standard) ma potranno beneficiare della tecnologia di ottimizzazioni del suono Dirac Audio Tuner e Dolby Atmos.

In termini di autonomia si vocifera di circa 5 ore con una singola carina, mentre si sale a 15 ore sfruttando la custodia. Grazie alla ricarica rapida basteranno 10 minuti per avere fino a 3 ore di riproduzione audio. Per concludere non mancherà il supporto al Bluetooth 5.0 e una configurazione a doppio microfono. Ovviamente è molto probabile che non troveremo la cancellazione attiva del rumore ANC, trattandosi di una versione “minore” delle cuffie Buds.

OnePlus Buds Z: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Stando a quanto rivelato sempre dal leaker Ishan Agarwal, le cuffie TWS non saranno il solo prodotto audio in arrivo. Infatti, durante l'evento del 14 ottobre saranno lanciate anche le cuffie Bullets Wireless Z Bass Edition, caratterizzate da driver da 9.2 mm e il supporto alla ricarica rapida (10 ore in appena 10 minuti). Per quanto riguarda il prezzo delle nuove cuffie wireless e delle OnePlus Buds Z per il momento non sono presenti indiscrezioni ma aggiorneremo questo articolo non appena ci saranno novità.

Vuoi seguire l'evento di lancio di OnePlus 8T e delle nuove cuffie in nostra compagnia? Allora qui trovi tutti i dettagli sulla presentazione!

