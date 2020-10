Visto il numero crescente di indiscrezioni e novità dedicate al prossimo OnePlus 8T è bene fare un piccolo recap con tutte le informazioni su specifiche, design, prezzo, fotocamera e data di uscita del nuovo top di gamma. Nelle scorse ore sono trapelati altri dettagli che vanno ad arricchire un quadro che si fa più completo ogni giorno di più. Bando alle ciance, ecco tutto quello che sappiamo sul device finora.

Aggiornamento 01/10: sono state svelate le dimensioni effettive di OnePlus 8T Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e display”.

OnePlus 8T: tutti i leak trapelati fino a questo momento

Design e display

Il nuovo modello della casa cinese dovrebbe avere il design che vedete in alto (si tratta di un confronto tra OP8 e la versione 8T). L'immagine è stata avvistata nella Developer Preview di Android 11 dedicata agli ultimi flagship del brand e mostrerebbe il look della parte frontale di OnePlus 8T. In alto a sinistra trova spazio il punch hole. Il portale TechRadar ha svelato alcuni dettagli in merito al display di OnePlus 8T, citando come fonte il CEO Pete Lau. Il flagship avrà dalla sua il medesimo pannello del modello 8, una soluzione Fluid AMOLED da 6.55″ con una frequenza di campionamento a 120 Hz.

Inoltre il dirigente ha confermato l'utilizzo di un pannello flessibile con curvatura 2.5D, il quale offre una migliore risposta alla luce ed è in grado di raggiungere una luminosità massima di 1100 nit. Un bel risultato, tenendo anche conto che si tratta di una soluzione con un rapporto superficie/schermo del 91.9%. Inoltre il display ha ricevuto una valutazione A+ da DisplayMate.

Alcuni nuovi render sono comparsi anche su LetsGoDigital, dove vengono mostrate le forme del nuovo OnePlus 8T ed alcune sue caratteristiche estetiche. Queste nuove immagini, comunque, non si discostano molto da quanto avevamo già visto in precedenza, confermando ancor di più il design definitivo di questo dispositivo.

OnLeaks vuota il sacco sul design | Aggiornamento 01/10

And here comes your very first look at the #OnePlus8T! 360° video + gorgeous official looking 5K renders + official specs, on behalf of my Friends over @Pricebaba -> https://t.co/hfmvCmcWQ5 pic.twitter.com/ARdpAvB1vy — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 14, 2020

Dal noto leaker di Twitter OnLeaks in collaborazione con PriceBaba abbiamo i primi render ufficiosi di OnePlus 8T 5G, che confermano ancora una volta il display punch-hole Fluid AMOLED ed la presenza di una Quad Camera rettangolare. Ovviamente, come anticipato poco sopra, il pannello avrà un foro in alto a sinistra per la selfie camera (un'unità, si vocifera, da 32 MP).

In aggiunta, il leaker ha specificato le dimensioni dello smartphone. Misura 162,8 x 75,5 x 8,4 mm, 9,3 mm se si considera lo scalino della fotocamera. Considerando gli ingombri di OP8 (160,2 x 72,9 x 8 mm) e OP8 Pro (165,3 x 74,4 x 8,5 mm), il nuovo 8T si porrà a metà in termini di altezza e spessore, ma al contempo sarà il più largo fra i tre.

Fotocamera

Già in precedenza si era parlato del comparto fotografico, a questo giro capeggiato da un sensore da 64 MP. Nonostante ciò le ultime novità rimescolano le carte: si parla infatti di una Quad Camera con un modulo principale da 48 MP (similmente a OnePlus 8, ma in questo caso si tratterebbe di un sensore di immagine più recente), accompagnato da un grandangolo a 16 MP, una lente macro da 5 MP ed un sensore dedicato alla profondità di campo da 2 MP.

Hardware, benchmark e batteria di OnePlus 8T | Aggiornamento 30/09

OnePlus 8T Appears On BIS.

But Surprisingly OnePlus 8T Will Have Normal Snapdragon 865 instead Of Snapdragon 865+

•Android 11😍

•Snapdragon 865 🙄

•8GB Ram https://t.co/vFXfWbgjHb pic.twitter.com/kUC8GTpXMy — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 13, 2020

In termini di specifiche, OnePlus 8T dovrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 865+, ovvero l'ultima soluzione high-end targata Qualcomm. Lato memorie si parla di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il dispositivo sarebbe già stato avvistato su Geekbench, con il nome in codice kebab. Il dispositivo è stato certificato dall'ente indiano BIS (Bureau of Indian Standards) con il numero di modello KB2001. Lo smartphone è spuntato con 8 GB di RAM, anche se non è da escludere la presenza di altre varianti. Il documento riporta anche la presenza di Android 11, segno che il dispositivo sarà commercializzato con a bordo l'ultima OxygenOS 11. Un dettaglio importante ci arriva dal processore: la certificazione cita lo Snapdragon 865 anziché la sua variante Plus. Quale sarà il SoC che troveremo a bordo?

A distanza di mesi dai primi benchmark, il modello top è riapparso su Geekbench il 29 settembre, stavolta con la sigla KB2000, in riferimento alla versione con 12 GB di RAM. Osservando i punteggi sembra ancora più palese che il chipset a bordo sia lo Snapdragon 865 e che quindi il flagship non farà affidamento sulla versione Plus della soluzione high-end targata Qualcomm. Purtroppo al momento la compagnia cinese non ha ancora confermato dettagli in merito al processore che andrà a muovere il dispositivo, quindi per ora non possiamo che basarci sulle indiscrezioni più quotate.

Parlando di ricarica, OnePlus 8T sarà il primo smartphone della compagnia cinese con ricarica rapida da 65W. L'azienda ha pubblicato un teaser dedicato al dispositivo, questa volta con un focus sulla ricarica, ancora più potente e veloce rispetto a quella degli attuali modelli top. Inoltre, la pagina ufficiale dello smartphone (la trovate qui) svela qualche dettaglio in più sulla batteria. Cliccando il tasto Check It Out (da mobile) è possibile visualizzare l'interno del dispositivo, dove trova spazio una configurazione a doppia cella, con supporto Warp Charge.

Si tratta di una soluzione simile a quella vista a bordo di OPPO Find X2 Pro, dotato di una doppia batteria da 2.130 mAh con tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65W, in grado di ricaricare il dispositivo in appena 38 minuti. Per quanto riguarda la soluzione targata OnePlus, l'azienda ha confermato tramite il forum ufficiale che il flagship avrà il supporto alla ricarica Warp Charge 65 da 65W. Inoltre la batteria sarà un'unità da 4.500 mAh.

Software

Ovviamente, com'era facile da immaginare, OnePlus 8T sarà il primo modello del brand cinese ad arrivare con la OxygeOS 11, basata su Android 11. La conferma arriva direttamente dall'azienda, tramite un post nel forum ufficiale (lo trovate qui). La nuova UI è stata ufficializzata ad agosto ed arriva con molteplici novità ed un look leggermente rinnovato in favore di un'interfaccia più funzionale.

Qui trovate il link al download della OxygenOS 11 per i vari modelli del brand: al momento l'aggiornamento è stato rilasciato in versione beta solo per gli ultimi modelli top.

OnePlus Billie, Clover e Lemonade: tutti i medio di gamma trapelati

Ormai le voci in merito ad un'apertura totale di OnePlus sono sempre più insistenti e fanno riferimento ad una sfilza di nuovi modelli in arrivo. Secondo le ultime, sembra che la casa cinese non abbia intenzione di fermarsi col modello Nord e punterebbe a conquistare varie fette di mercato, a partire addirittura con la fascia entry level grazie al dispositivo conosciuto come Clover.

Ci sono poi vari modelli dal nome in codice Billie, che dovrebbero essere posizionati una spanna sopra. Per concludere – dato che non c'è due senza tre – ecco spuntare anche la presunta gamma Lemonade, che conterebbe addirittura altri 5 modelli. Ovviamente allo stato attuale è ancora tutto molto nebuloso e non è dato di sapere quali e quanti dispositivi arriveranno sul mercato. Una cosa è certa: si parla di un periodo di uscita a stretto giro, forse per fine settembre oppure durante il mese di ottobre.

Che cosa aspettarsi oltre al nuovo flagship

Expecting a lot of OnePlus stuff to launch and not just OnePlus 8T. Especially for India. Like 8T + almost 5 in total. #OnePlus8T — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 28, 2020

Oltre a OnePlus 8T, il 14 ottobre potrebbero arrivare altri prodotti. Secondo gli ultimi rumor, provenienti principalmente dal noto leaker Ishan Agarwal, pare che il brand possa lanciare 5 accessori aggiuntivi. Si parla, dunque, delle nuove Buds Z TWS, un paio più economico di quelle lanciate recentemente, così come sul nuovo smartwatch dell'azienda cinese. Non mancherebbero, poi, un powerbank, un altro prodotto relativo all'audio e, infine, OnePlus Clover, uno dei futuri (e presunti) mid-range della casa cinese.

Oltre tutti questi nuovi dettagli, sono arrivate nuove delucidazioni in merito alla Warp Charge da 65W. Come vediamo, infatti, questo non presenta più un ingresso USB-A, bensì una USB Type-C. Ovviamente, poi, tale dispositivo sarà in grado di offrire anche una potenza minore, a 45W.

OnePlus 8T – Data di uscita ufficiale e indiscrezioni sul prezzo

You guys choose it, I will do it. So here's my "ExClUsIvE" OnePlus 8T leak in Europe:

8/128: 799€

12/256: 899€

Even though I still have some doubts but if we look at the 7T 8/128 last year was 100€ cheaper than the 7 Pro 8/128, this price leak makes some sense. Also my… https://t.co/inVnykOSin — Chun 🥮🥮🥮 (@chunvn8888) September 21, 2020

Il prezzo di OnePlus 8T dovrebbe essere più salato rispetto a quello del predecessore: si parla infatti di 799€ per la versione da 8/128 GB, che salgono a 899€ per il modello maggiorato da 12/256 GB. Insomma, il prezzo del flagship è più allineato verso quello del modello 7T Pro e si piazza esattamente tra l'attuale cifra dedicata a OP8 e quella della variante 8 Pro.

Per quanto riguarda invece la data di uscita, la compagnia cinese ha pubblicato in rete un nuovo trailer ufficiale dedicato al device e stavolta ci svela quando avverrà la presentazione di OnePlus 8T. L'appuntamento è fissato per il 14 ottobre, come anticipato dalle indiscrezioni delle scorse ore. Presto vi lasceremo tutti i dettagli su come seguire con noi l'evento di lancio.

#OnePlus8T 5G Specifications!

(Thanks to Amazon) -6.5" 120Hz FHD+

-SD865

-4,500 mAH Battery, Warp Charge 65W

-48MP (w/ OIS) +16+5+2MP Main

-16MP Front Camera

-Aquamarine Green, Lunar Silver

-8+128GB: €599, 12+256GB: €699 [Too good, Wrong?] Pls Link: https://t.co/ZBzbZnseDe pic.twitter.com/yq4nUNGBIZ — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 22, 2020

Aggiornamento – dopo le indiscrezioni di stamattina in merito al prezzo di vendita ecco arrivare l'ennesima campagna, stavolta… da Amazon Germania! Secondo quanto rivelato dalla piattaforma di e-commerce, il nuovo OnePlus 8T sarà lanciato nel paese la prezzo di 693€ per la versione da 12/256 GB (699€ in altri mercati, tra cui – presumibilmente – il nostro). La variante da 8/128 GB verrà proposta invece a 599€: insomma si tratta di cifre ben più vantaggiose rispetto a quelle viste solo poche ore fa. In questo caso, però, arrivano direttamente da Amazon, che riporta che le spedizioni partiranno dal 20 ottobre.

Si tratta di un errore nei prezzi oppure semplicemente di uno sbaglio per quanto riguarda la pubblicazione della pagina? Teniamo le dita incrociate perché le cifre riportate sono davvero niente male. Inoltre Amazon ha pubblicato anche una serie di dettagli circa le specifiche: la pagina dedicata al flagship parla di un display da 6.5″ Full HD+ a 120 Hz, Snapdragon 865, 4.500 mAh con ricarica da 65W, Quad Camera da 48 + 16 + 5 +2 MP con OIS e selfie camera da 16 MP.

Allora… che ne pensate di questi possibili prezzi? Il gioco vale la candela?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu